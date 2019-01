Čáslav - Na nedělní druholigový fotbalový zápas mezi Čáslaví a Vítkovicemi se diváci těšili marně. Duel byl odložen. Když hlavní rozhodčí Hrubeš viděl, v jakém stavu je trávník na stadionu ve Vodrantech, týmy na plac nepustil. O náhradním termínu duelu se teprve bude jednat, soupeři se na něm v neděli neshodli.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Petr Pelíšek

„Termín asi bude muset určit svaz. Problém je v tom, že Vítkovice hrají teď dvakrát za sebou doma a navíc v pátek. Tudíž vměstnat zápas do všedního dne jen tak nepůjde. V nejbližší době nevidím dohrávku reálně. A náš trávník se také jen tak nezlepší, předpověď počasí rovněž není příliš příznivá,“ řekl kouč Čáslavi Miroslav Koubek.

Ten z odloženého mače radost nemá. „Ze sportovního hlediska to nevítám, protože po zápase v Sokolově je tým ve fyzické i psychické pohodě a hráči byli nažhavení na domácí zápas. Na druhou stranu z racionálního pohledu je potřeba si uvědomit, že rozhodčí rozhodli správně, protože na hřišti by se neodehrávalo nic líbivého jak pro nás, pro trenéry, tak pro diváky. Byla by to bývala bahenní bitva, místo trávníku je totiž na hřišti spíše močál,“ dodal Koubek.

Jeho svěřenci si tak zahráli na dvě branky minizápas na dvakrát čtvrt hodiny a pak jim trenér naordinoval výklus v lese.

Další druholigový mač sehraje Čáslav příští sobotu 21. března v Praze proti rezervě Sparty.