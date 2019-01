Český Dub - Na závěr soutěže sehráli mladší dorostenci utkání na půdě posledního celku – Podještědského FC Český Dub. S chutí si zastříleli a připsali si nejvyšší výhru v soutěži.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Luboš Hájek

Hosté vstoupili do zápasu aktivně a v osmé minutě měli první příležitost ke skórování. Trestný kop Zikmundy ale tečovali hráči ve zdi a s dorážkou neuspěl ani Martin Výborný. Následující rohový kop skončil střelou téhož hráče vedle. Důležitá situace nastala v 16. minutě – domácí Bílek se zranil, a protože na lavičce nebyl nikdo na střídání, Český Dub musel utkání dohrávat v deseti. Zenit početní převahu využil o šest minut později, kdy Mlynka hlavou po rohovém kopu otevřel gólový účet – 0:1. O dalších šest minut uvolnil Fuxa Zikmundu, ten udělal kličku i brankáři a pohodlně do prázdné branky zvýšil vedení Čáslavi. Hosté pak polevili a domácí se několikrát přes nejistou obranu dokázali dostat do zakončení, ale při žádném pokusu nebyli úspěšní.

Po přestávce došlo k vystřídání tří hráčů a přeskupení obrany. A právě dva střídající zařídili po necelé minutě další gól. Zikmunda vysunul Císaře, který po levé straně unikl a předložil před branku míč Smetanovi – 0:3. Domácím znatelně ubývali síly a Zenit toho využil k vylepšení skóre. Další branky vstřelili Fuksa, svou druhou přidal po pěkné kombinaci Altmana, Fuksy a Hrstky Smetana, podruhé se trefil i Fuksa po centru Císaře (stý gól v síti domácích) a na konečných 0:7 upravil Císař po kolmici Smetany. Za zmínku ještě stojí dělovka Langra za čtyřiceti metrů, které trefila břevno.

„Dnes to bylo ve velkém vedru více méně povinné vítězství. V prvním poločasu měl soupeř ještě sílu a tak občas zlobil, po obrátce už se na naší polovinu dostával jen sporadicky. Sezóna skončila a po pondělní rozlučce začneme s přípravou na nový ročník divize 18. července,“ uvedl k zápasu a naznačil plány do dalších dnů trenér Čáslavi Jiří Parachin.

Č. Dub - Čáslav 0:7

Branky: Fuksa 2, Smetana 2, Mlynka, Zikmunda, Císař. ŽK Čáslavi: Altman, M. Výborný. Rozhodčí: Král - Čurda, Bukvička. Poločas: 0:2. Č. Dub: Muller, Kraus, Bílek, Zejbrlík, Horváth, Škoda, Matouš, Pácalt, Slabý, Matěcha, Studnička. Čáslav: Špičák - Altman, Hejný Petr (41. Langr), M. Výborný, Král (41. Smetana) Vajgl, Fuksa, Zikmunda, Fuxa (41. Císař), Mlynka (52. Kvíčala), Hrstka.

Zdroj: Jiří Parachin