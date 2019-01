Uhříněves - Poslední turnajový zápas už má za sebou i Sázava. Rozloučení s uhříněveským turnajem to nebylo příjemné.

Sázavští se v zápase ani jednou neprosadili. Naopak Říčany Kavalier trestaly po chybách v obraně domácích. „Soupeř nás potrestal po našich individuálních chybách, které se u nás opakují každý zápas. Chybu udělá pokaždé někdo jiný. Na tom musíme zapracovat, abychom to odstranili. Soupeř zaslouženě vyhrál,“ upozornil trenér Sázavy Martin Bárta. Další zápas by Sázava měla hrát až 22. března. „Soupeře ještě nemám potvrzeného, ale chtěl bych, aby to byli buď Jírovce nebo Ostředek,“ doplnil kouč.

Sázava - Říčany 0:4

Poločas: 0:2. Sázava: Štěpánek - Danko, Bárta, Schneider, Skála - Drahota, Čermák, Nepraš, Sikora (46. Kolčiter) - Machač, Pecháček.