Říčany - Poslední zápas v této sezoně prohráli starší žáci SK Malešov na hřišti celku z Říčan.

Ihned po zahajovacím hvizdu rozhodčího se domácí tlačili dopředu. V první minutě promrhali šanci střelou mimo soupeřovu branku a ve čtvrté minutě zasáhl hostující brankář Drtina. V páté minutě se do šance dostali hosté, ale střela z přímého kopu šla vedle brány. Do vedení se domácí dostali v 8. minutě – 1:0. V 18. minutě to už bylo o tři branky, když třetí gól nešťastně srazil do vlastní sítě Kmoch. Do konce prvního poločasu měli více šancí domácí, ale skóre se nezměnilo – 3:0.

V úvodu druhého poločasu přidali domácí hned dvě branky a potom nepatrně snižovali hosté. V 51. minutě zakončil kapitán Malešova Kareš po přihrávce Roveňského. O dvě minuty později se opět radovali domácí – 6:1. Na 6:2 snižoval chytře z přímého kopu v 61. minutě Roveňský. V 62. Minutě znovu skórovali domácí – 7:2 a během posledních minut upravili na konečných 9:2.

Říčany - Malešov 9:2

Branky Malešova: 51. Kareš, 61. Roveňský. Poločas: 3:0. Malešov: Š. Drtina – M. Kmoch, M. Kruliš, M. Hrčkulák, J. Kepka – D. Zikmunda, J. Vojáček, J. Kareš, D. Filo – M. Roveňský, P. Bilina.

Zdroj: Barbora Novotná