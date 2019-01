Kutnohorsko - Předposlední Rataje nadělaly velké problémy třetím Zbraslavicím. Ty rozhodly až pokutovým kopem z 65. minuty. Rataje navíc musely utkání dohrávat v deseti, když byl vyloučen Kocourek, který tak viděl, stejně jako janovický Pačes, v 17. kole okresního přeboru červenou kartu.

Okresní přebor

Zbraslavice - Rataje n. S. 1:0

Branka: 65. M. Veselý (PK). Rozhodčí: Havlík (K. Hora). ČK: 77. Kocourek (Rataje). Poločas: 0:0. Zbraslavice: Haták - Jursík, Semerád, Smejkal, M. Veselý - Hlava, Šindelář, Dubjak (80. Herčík), J. Veselý - Joska, Kruliš (46. Höllge). Rataje n. S.: Mejstřík - M. Novotný, Brabec (30. Jelínek), Kocourek, Soucha - Čepelák (75. J. Novotný), Z. Novotný st., Kulhánek, Bureš - Z. Novotný ml., Sojka.

Suchdol B - Zruč n. S. 4:0

Branky: Bureš, Němec, Novotný, Pokorný. Rozhodčí: Sojka (U. Janovice). ŽK: 1/3. Poločas: 2:0. Suchdol B: Hebr - Mana, Němec, Malina, Suchánek - Jakubů, Pokorný, Škalda, Vejsada - Střihavka, Bureš. Střídali Strnad, Novotný, Krejča. Zruč n. S.: Jíra - J. Váňa, J. Havránek, Janata, M. Havránek - Brož, Kolář, Louda, Havel - Koudela, Matouš. Střídali Svatoš, Kozel, Frajt.

N. Dvory - Paběnice 0:1

Branka: 61. Zikmunda. Rozhodčí: Jansa (K. Hora). ŽK: 2/2. Diváci: 100. Poločas: 0:0. N. Dvory: Černý - Gygal, Špírek, Zelený, Jeřábek - Melezínek, Radla, Pavlík, Vaněk - Kubín, Jak. Pátek. Střídali M. Melša, M. Procházka, Trpišovský. Paběnice: M. Říha - Šrámek, D. Mužátko, Blahník, P. Mužátko - D. Říha, Zikmunda, Bohatý, Kozel - Votava, Rada. Střídali Ivičič, Zeman.

Chotusice - Malín 0:1

Branka: V. Melša. Rozhodčí: K. Kafka (K. Hora). Diváci: 80. Poločas: 0:0. Chotusice: Radovnický - Spěvák, Kroutil, Vobořil, Baranovič, Žilka, Urválek, Jiroušek, Němčik, Šolta, Hubáček. Malín: Lhoták - Novotný, M. Šťastný, Dupal, Navrátil - Vala, Kraus, Štoček, Vrba - J. Šťastný, V. Melša. Střídali Procházka, Hylský.

Kaňk - K. Hora B 2:1

Branky: Ďoubal, Reis - Kratochvíl. Rozhodčí: Michal (K. Hora). ŽK: 2/3. Poločas: 1:0. Kaňk: Vokoun - J. Horký, M. Horký, Vlach, Novotný, Mandík, Ďoubal, Růžička, Klatka, Pavlík, Reis. Střídali Zahajský, Mucha. K. Hora B: Vavřina - Říha, Čunderlík, Nedvěd, Růžička, Hulman, B. Šváb, Fedor, Komárek, Fajfr, Kratochvíl.

Zbýšov - Křesetice 5:1

Branky: Vrkota 2, Prášek, Hybler, I. Babák (PK) - J. Franc. Rozhodčí: Dolejš (U. Janovice). ŽK: 3/2. Diváci: 70. Poločas: 3:1. Zbýšov: Tvrdý - Vágner, Vébr, Valdman, Junek - P. Vavřička, I. Babák, Výborný, Prášek - Vrkota, Hybler. Křesetice: Černovský - Rajdl, Šafránek, Černý, Faltýn, Ptáčník, Hrbek, Martínek, Leopold, Vlasák, J. Franc.

Sedlec - U. Janovice B 3:0

Branky: Hvězda, Zdychynec, Neubauer. Rozhodčí: Opočenský (Drobovice). ŽK: 3/2. ČK: Pačes (U. Janovice). Diváci: 50. Sedlec: Šilhán - Hyka, Macháček, Zdychynec, Kořínek - M. Poul, Jak. Spáčil, L. Tvrdý, Hvězda - Neubauer, Stolín. Střídali: Vrba, Bouma, Ullman. U. Janovice B: P. Hromádka - S. Hrbek, M. Bohatec, P. Kulhánek, Čížek - Pačes, Meloun, D. Šauer, Čížek - Forman, T. Hromádka.

Tabulka OP po 17. kole

1. Paběnice 17 13 2 2 42:12 41

2. Zbýšov 17 12 4 1 60:20 40

3. Zbraslavic 17 9 4 4 46:19 31

4. Malín 17 10 1 6 35:21 31

5. Sedlec 17 8 5 4 32:21 29

6. Suchdol 17 9 1 7 34:26 28

7. Zruč n. S. 17 7 4 6 32:32 25

8. Kaňk 17 6 3 8 31:37 21

9. Křesetice 17 6 1 10 18:40 19

10. K. Hora B 17 5 3 9 31:47 18

11. N. Dvory 17 4 5 8 16:25 17

12. U. Janovic 17 4 5 8 30:46 17

13. Rataje n. 17 3 1 13 20:48 10

14. Chotusice 17 2 3 12 18:51 9

Další kolo

18. kolo (sobota 26. dubna od 17.00): Suchdol B – Zbýšov, Křesetice – Sedlec, U. Janovice B – Kaňk (NE), K. Hora B – Zbraslavice, Rataje n. S. – Chotusice, Malín – N. Dvory, Paběnice – Zruč n. S..

______________________________________________________________________________________________________________________________

III. třída

17. kolo: H. Bučice - Žleby 0:4, Branky: Kordík, Půža, Forman, Arient. Poločas: 0:3. Miskovice - Paběnice B 3:1, Branky: V. Kopáček, Petr Bartoš, Helcl - Kunášek. Poločas: 2:1. Hlízov - Církvice 0:1, Branka: Kubín. Poločas: 0:0. Potěhy - Vrdy B 1:0, Branka: Fixta. Poločas: 0:0. Sázava B - Č. Janovice 2:2, Branky: Racek 2 - Uher, Vavřina. Poločas: 1:1. Horky - B. Podolí B 2:0, Branky: Studnička, Karvai. Poločas: 1:0. Malešov - Křesetice B 2:0, Branky: 26. K. Křivohlavý, 68. R. Špitálník. Poločas: 1:0.



Tabulka po 17. kole



1. Žleby 17 13 1 3 55:15 40

2. Malešov 17 12 4 1 44:15 40

3. Vrdy B 17 9 3 5 44:34 30

4. Církvice 17 10 0 7 41:34 30

5. Horky 17 8 6 3 32:27 30

6. Č. Janovice 17 7 5 5 34:27 26

7. Paběnice B 17 8 2 7 36:31 26

8. Potěhy 17 6 6 5 34:30 24

9. Sázava B 17 6 5 6 39:28 23

10. B. Podolí 17 5 3 9 29:40 18

11. Miskovice 17 4 1 12 16:50 13

12. H. Bučice 17 2 6 9 24:41 12

13. Hlízov 17 3 2 12 19:45 11

14. Křesetice 17 2 4 11 14:44 10

Další kolo

18. kolo (sobota 26. dubna od 17.00): Žleby – Malešov, Křesetice B – Horky (NE), B. Podolí B – Sázava B, Č. Janovice – Potěhy, Vrdy B – Hlízov (NE), Církvice – Miskovice, Paběnice B – H. Bučice (NE).

______________________________________________________________________________________________________________________________

IV. A třída

17. kolo: Vlkaneč - Žleby B 3:2, Branky: A. Šulc 2, Burián za domácí. Poločas: 1:0. Horušice – Štrampouch 2:0, Branky: Šnábl 2. Poločas: 1:0. Záboří n. L. - Okřesaneč 8:0, Branky: Hollas 4, Král 2, Kašík, Šanc. Poločas: 5:0. Kačina - Hostovlice 4:0, Branky: Hájek, Krajíček, Kopejsko, Michalec. Poločas: 3:0. Chotusice B - Tupadly B 0:3, Poločas: 0:2. Zbýšov B - Bratčice 0:0.



Tabulka po 17. kole

1. Kačina 15 14 1 0 63:6 43

2. Žleby B 16 11 1 4 61:31 34

3. Tupadly B 16 10 3 3 41:19 33

4. Chotusice B 16 10 0 6 49:29 30

5. Záboří n. L. 15 9 2 4 40:22 29

6. Štrampouch 16 8 4 4 34:24 28

7. Hostovlice 16 5 3 8 32:37 18

8. Zbýšov B 15 5 3 7 26:41 18

9. Bratčice 16 4 4 8 21:27 16

10. Vlkaneč 16 5 0 11 27:49 15

11. Močovice 15 4 2 9 21:36 14

12. Horušice 16 2 2 12 20:63 8

13. Okřesaneč 16 2 1 13 15:66 7

Další kolo

18. kolo (sobota 26. dubna od 17.00): Žleby B – Zbýšov B (NE), Bratčice – Kačina (NE), Hostovlice – Záboří n. L., Okřesaneč – Močovice, Tupadly B – Horušice, Štrampouch – Vlkaneč.

______________________________________________________________________________________________________________________________

IV. B třída

13. kolo: Soběšín - Kluky nehráno, hosté nedorazili (porucha auta). N. Dvory B - Nepoměřice 2:0, Branky: Zelený, Melezínek. Poločas: 1:0. Zbraslavice B - Malín B 7:1, Branky: Švejda 4, Šindelář 2, Červinka - L. Kraus. Poločas: 3:1. Kaňk B - Rataje n. S. B 1:1, Branky: Stránský - Fencl. Poločas: 1:1. Sedlec B - Zruč n. S. B 1:0, Branka: R. Jiráň. Poločas: 1:0. Malešov B - Kácov 1:2, Branky: 56. Bukovič (PK) - 29. Jiruš, 89. Štorch. Poločas: 0:1.

Tabulka po 13. kole

1. Zbraslavice B 13 12 0 1 49:14 36

2. Soběšín 12 7 5 0 31:13 26

3. Kácov 13 8 2 3 37:21 26

4. N. Dvory B 13 7 2 4 26:20 23

5. Sedlec B 13 7 1 5 29:34 22

6. Rataje B 13 5 3 5 24:23 18

7. Malín B 13 5 3 5 31:34 18

8. Kluky 12 4 3 5 23:31 15

9. Kaňk B 13 3 4 6 26:33 13

10. Zruč B 13 2 2 9 20:34 8

11. Malešov B 13 1 4 8 19:31 7

12. Nepoměřice 13 1 1 11 15:42 4

Další kolo

14. kolo (27. dubna od 17.00): Kluky – Malešov (SO), Kácov – Sedlec B (SO), Zruč n. S. B – Kaňk B, Rataje n. S. B – Zbraslavice B (SO, od 14.30), Malín B – N. Dvory B, Nepoměřice – Soběšín.