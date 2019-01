Čáslav - První kolo vyšlo Zenitu na výbornou, tři body z Třince čekal málokdo, ale přesto to na Moravě klubu z Vodrant vyšlo. Nyní čeká Čáslav Dukla Praha, která v minulém kole urvala bod proti rezervě pražské Sparty.

Jaroslav Peškar | Foto: DENÍK/ Ota Bartovský

Další souboj o cenné tři body čeká v neděli odpoledne na čáslavské fotbalisty. Ty poměří své síly proti pražské Dukle. Ta se v minulém kole pokusila sebrat v derby tři body Spartě B, ale to se jí podařilo jen částečně, když si za bezbrankovou remízu připsala jeden bod.

Páteční výsledek předehrávky 1. kola II. ligy mezi Duklou Praha a Spartou B trenéra Čáslavi Miroslava Koubka příliš nepřekvapil. „Výsledek mě nepřekvapil. My jsme se Spartou B v přípravě hráli a už v tom zápase jsem viděl, že Sparta B bude pro každého účastníka druhé ligy hodně nepříjemným soupeřem, notabene když posílili proti Dukle několika hráči z áčka. To jsem pak věděl, že to Dukla bude mít hodně těžké. Proto mě výsledek utkání nepřekvapil a dokonce jsem si i myslel, že by mohla Sparta B vyhrát,“ vysvětlil kouč.

Čáslav se na pražského soupeře připravuje už i po taktické stránce. „Připravovali jsme se standartně podle plánu, který máme. Snažili jsme se během středy a čtvrtka hodně potrénovat a začali jsme na trénincích brát i nějaké taktické věci k Dukle. Takže když bych to shrnul, tak z kraje týdne jsme se připravovali kondičně a v závěru týdne tréninky směřujeme spíše na taktiku proti nedělnímu soupeři,“ vysvětloval přípravu čáslavský lodivod.

Zenit dokonce sehnal i novou posilu, která dorazila do Vodrant z Jablonce. „Na středečním tréninku s námi trénoval hráč Jablonce Jaroslav Peškar, který by měl přijít na hostování. K dispozici na utkání by měl být už Bednář a snad i Süsser. Do zápasu ještě nezasáhne Dian, který se stále léčí,“ uvedl kouč.

A jaké má trenér Koubek plány proti Dukle Praha? „Hráče vždy vedu jedním myšlenkovým směrem a to, že proti každému soupeři se dá vyhrát. Musíme se o to v každém zápase pokusit. Musíme do něj vložit tolik úsilí a chytrosti, abychom ho vyhráli. To je náš cíl,“ vysvětlil jasně čáslavské plány v nedělním zápasu trenér.

Utkání začíná v neděli 10. srpna v 17.00.