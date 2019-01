Ústí nad Labem - Čáslav v Ústí sice vedla, ale dvěma góly prodloužil vítěznou sérii FK Ústí stoper Pavel Džuban a Zenit tak jel domů bez bodů.

V utkání dvou velkých překvapení letošní sezony se z první branky radovali hosté. Už v 11. minutě je pohotovou střelou z hranice vápna poslal do vedení Dian. Severočeši se i přesto tlačili před branku soupeře a několikrát zahrozili. Největší šanci prvního poločasu spálil ve 40. minutě útočník Vondrášek, který se po kličce na Mráze řítil sám na brankáře Švengera. Ten však jeho pokus špičkou nohy vytěsnil na rohový kop. Vzápětí mohl vyrovnat Pilík, ale i s jeho střelou si brankář Zenitu poradil, a tak se šlo do šaten za stavu 0:1.

Do druhé půle vlétli domácí hráči jako uragán a dočkali se i branek. V 53. minutě kopal Benčík rohový kop, který efektními nůžkami proměnil v gól stoper domácího týmu Pavel Džuban. „Věděl jsem, že pokud to trefím, tak to bude gól,“ smál se po utkání šťastný střelec. Radost osmi stovek fanoušků mohla být ještě větší o minutu později, ale Vondráškovu parádní hlavičku Švenger zázračně vyrazil na další roh.

V 69. minutě utkání už ale hostující brankář musel lovit míč ze své sítě. Na rohový kop Benčíka si naskočil Valenta, jeho hlavičku ještě Švenger vyrazil, ale pouze k nohám Džubana, který svým druhým gólem zápas rozhodl.

Hosté sice ještě zatlačili hráče Ústí, ale žádnou velkou brankovou příležitost si nevytvořili. Severočeši tak prodloužili svou vítěznou sérii. „Je to s podivem, že jsme dokázali vyhrát už sedm zápasů v řadě. Musím za to hráčům poděkovat,“ chválil své svěřence po utkání kouč Ústí Svatopluk Habanec a pokračoval: „V prvním poločase jsme hráli trochu ustrašeně a dostali jsme branku. Ve druhé půli jsme ale zabrali a dali jsme góly ze standardek. Džuban předvedl veliký důraz,“ chválil trenér hrdinu utkání. A co se před velkým obratem dělo v šatně ústeckých hráčů? „V kabině jsme si řekli, že si musíme věřit a musíme makat. Věděli jsme, že se můžeme prosadit ze standardek, což se nakonec potvrdilo,“ přiznal Džuban. „Pokud už dokážeme otáčet zápasy, tak to o něčem svědčí. Naše psychika je momentálně na velké úrovni,“ dodal Habanec.

„My jsme dnes nehráli dobře, ani v prvním poločase, kdy jsme vedli, to z naší strany nebyl optimální výkon. Řekl bych, že jsme byli mužstvem, které mělo menší nasazení, nebyl to prostě náš zápas,“ hřímal nad výkonem svých svěřenců čáslavský trenér Miroslav Koubek. „Nebylo to, co si představujeme,“ přidával. Zápas rozhodly dva rohové kopy domácích. „Ústí na nás vyvinulo vysoký tlak a my jsme v tomto tlaku nezvládli dva rohové kopy, zase máme do příště co zlepšovat,“ upozornil na dva klíčové momenty Koubek.

FK Ústí n. L. – FC Zenit Čáslav 2:1 (0:1)

Branky: 53. a 69. Džuban – 11. Dian. Rozhodčí: Moláček – Kovařík, Urban. ŽK: Franc, Džuban, Benčík – Fikejz, Brezinský. Diváci: 797. Ústí n. L.: Novák – Škoda, Džuban, Valenta, Dvořák – Franc (90.+3 Bartoš), Volek, Martykán, Benčík – Pilík (89. Veverka), Vondrášek (81. Rudnytsky). Čáslav: Švenger – Kotrba, Mráz, T. Brezinský, Špidlen – Dohnálek (64. Dolejš), Brunclík, Haniak (74. Prášil), Dian – Fikejz, Strnad.