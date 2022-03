„První poločas, který jsme hrubě nezvládli, jsme prohráli jen o tři branky. Hrou jsme se vrátili o tři, čtyři roky nazpátek,“ byl naštvaný hrající trenér kutnohorského mužstva David Mukařovský. „Byla hrůza, co jsme předváděli. Všem začaly fotbalové přípravy a všichni chtěli hrát fotbal. To byl základ toho, že jsme hráli tak špatně. Prostě jsme nehráli futsal, ale fotbal a ještě špatně,“ trpce se pousmál Mukařovský. „V poločase byla k kabině trošku bouřka, ale bylo vidět, že naštvaní jsou všichni. Po změně stran jsme začali soupeře přehrávat, dotahovali jsme, ale Kolín vždy odskočil. Měli jsme hodně šancí z dlouhých penalt, ale dali jsme z nich jen dva góly. Ty penalty jsme kopali jako na velkou bránu, to byla frustrace. Každopádně bychom si body v tomto zápase nezasloužili,“ uznal kutnohorský trenér.

„Pro nás byl zápas důležitý nejen jako derby, ale také pro možnost se posunout na druhé místo v tabulce za suverénní Brazil Kladno, které v podstatě soutěž již vyhrálo,“ uvedl po zápase hrající trenér kolínského mužstva Michal Škopek. „Zápas pro nás začal dobře, brzy jsme šli do vedení a hru měli pod kontrolou. Soupeř hrozil jen střelami ze střední vzdálenosti, se kterými si náš gólman v pohodě poradil. V prvním poločase jsme měli ještě dvě tutovky, ale Teplý a Kovařík netrefili prázdné zařízení, pak by bylo v podstatě po zápase. Vše podstatné se ale odehrálo ve druhé části hry. Když pominu, že jsme hráli velmi nepřesně, zbrkle a nervózně, tak do hry vstoupili rozhodčí, kteří některé zákroky posuzovali jinak, než jsme běžně zvyklí. A z toho pramenilo, že ze zápasu se stala holomajzna, kdy domácí kopali neskutečných dvanáct trestných kopů, ze kterých měli možnost snižovat, a to se jim ale podařilo jen dvakrát. V závěru hry jsme přece jen dokázali po pěkných akcích dovést utkání do vítězství, které ale kvůli našim nepřesnostem nebylo jednoduché,“ přiznal kolínský trenér.

Branky: 21. Pacák, 36. Kosprd (z PK), 37. Kosprd (z PK), 39. Kalfiřt - 4. Lev, 8. Lev, 9. Kovařík, 35. T. Šváb, 37. Teplý, 38. Lev, 39. Lytvynenko. Poločas: 0:3.

N.P.C. Kutná Hora: Dostál - Kalfiřt, Pacák, Tuzar, Biroš, Král, Kosprd, Mukařovský.

SKP Kolín: Kašpar - Lytvyněnko, Slezák, Lev, Teplý, Kovařík, Kudláček, Šváb, Škopek.