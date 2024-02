„Utkání se mi moc nelíbili,“ ulevil si trenér Kutné Hory Pavel Šimáček. „V prvním poločase jsme hráli v silnější sestavě a měli jsme úkol vést o dvě branky. Jelikož tomu tak nebylo, běhala úvodní sestava v poločase pět padesátek,“ pokračoval Šimáček. „První gól jsme dostali už ve druhé minutě po krásné střele do šibenice. Takže výborný začátek. Pak se hrálo více na polovině soupeře, více jsme drželi balon, ale často jsme jej špatně zpracovali nebo pokazili centr. Měli jsme asi pět vyložených šancí, ale v koncovce jsme si počínali tragicky. Soupeř hrál na brejky, my jsme dělali vzadu triviální chyby. Ve druhém poločase jsme měli už asi jen dvě šance a jednou jsme po rohu trefili tyč. Poté jsme během půlminuty udělali tři chyby a soupeř přidal druhý gól,“ hodnotil utkání kutnohorský trenér. „Teď máme tři divizní týmy, už zúžíme kádr a budeme ladit formu na mistrovské zápasy,“ dodal Pavel Šimeček.

„Věděli jsme, že soupeř bude mít kluky z áčka, takže úkol zněl jasně - moc nikam nevylézat, vážit si balonu a hrát na rychlé protiútoky,“ načal hodnocení zápasu hrající trenér Jestřabí Lhoty Daniel Záhora. „V prvním poločase soupeř držel balon více, měl tam nebezpečné situace, ale i my jsme měli pět střel a jedna skončila nádherným gólem Mikeše. Druhý poločas jsme udělali tři změny oproti soupeři, který snad vystřídal celou jedenáctku. Na můj vkus byl první poločas živější. Druhý poločas už se to vyrovnalo v držení míče, bylo vidět, že první poločas bylo více zkušenějších hráčů v týmu soupeře. A z jedné akce se k odraženému balonu dostal Černý a krkolomně vsítil náš druhý gól. Do konce zápasu už jsme si to pohlídali. A myslím si, že na první zápas s takovým soupeřem jako je Kutná Hora jsme velice spokojeni,“ těšilo Záhoru. „No a teď už to jdeme oslavit na sportovní ples,“ usmál se hrající kouč vítězů.

Branky: Mikeš, Dvořák. Poločas: 0:1.

Kutná Hora - 1. poločas: Petrásek – Pleva, F. Čáp, Dostál, Teslík – Honc, Piskač, Zadražil, V. Šámal, Moc – Křelina. 2. poločas: Kamenář – M. Čáp, F. Čáp, Franc, Chylík – Schovanec, Krupička, J. Šámal, Churavý, Vosáhlo – Stieber.

Jestřabí Lhota: Hála – Vlasák, Hron, Klička, Dvořák – Mikeš, Kubíček, Záhora, Robovský – Krupka, Martinek.