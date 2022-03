Domácí Hora byla aktivnější a především nebezpečnější. Už v prvním poločase nastřílela čtyři góly. Po změně stran přidala další dva a hosté si odvezli šestibrankový výprask. Po dvou gólech dali Veselý, Nekvinda a novic Pilný.

„Do zápasu jsme chtěli vstoupit aktivně, dobře jsme chtěli napadat a dát brzy gól. To se nám povedlo. Zkraje zápasu jsme vedli dva nula, pak jsme ale polevili, přesto se nám podařilo přidat do poločasu další dva góly. První půle byla herně i výsledkově lepší,“ uvedl kutnohorský trenér Jan Holík. „Do druhého poločasu jsme udělali změny, chtěli jsme si vyzkoušet i nějaké varianty a vysoko presovat. Spoustu šancí jsme ale neproměnili, což považuji za velkou chybu. V úvodním poločase jsme hráli hodně nahoře, presovali jsme, ale po změně stran už nám nefungovaly nějaké věci. S druhým poločasem spokojený nejsem. Nejsme schopni proměňovat šance svojí lehkovážností a na to bychom mohli v mistrovských zápasech doplatit,“ uvědomuje si kouč Kutné Hory.

Branky KH: Veselý 2, Nekvinda 2, Pilný 2. Poločas: 4:0.

Kutná Hora: Malý – Tulach, Franc, Marek – Dostál, Wolf, Veselý, Saulich, Pilný - Nekvinda, Křelina, střídali Prokůpek, Pleva, Exner, Vojtíšek, Tichý, Vágner.