„Podobně jako v minulém týdnu jsme i tentokrát vůbec nezachytili úvod zápasu. V prvních patnácti minutách nás Kosmonosy prakticky nepustily z naší poloviny, navíc jsme mohli asi třikrát inkasovat,“ kroutil hlavou trenér Čáslavi Jakub Svoboda.

„Branku jsme pak dostali po jednoduchém míči za obranu. Bohužel jsme všemu napomohli naší stereotypní hrou, na kterou soupeři stačil vysoký presink a vysoká úspěšnost v osobních soubojích. V prvním poločase jsme si vypracovali tři šance. Nejprve Slavík mířil těsně nad, z výborné pozice netrefil branku Konyvka a po naší nádherné kombinační akci spálil tisíciprocentní příležitost Mach. Nicméně Kosmonosy byly v prvním poločase lepším týmem. Několik šancí jim pochytal brankář Vyhnánek. My se bohužel herně trápíme a neustále hledáme vhodné složení týmu,“ řekl kouč.

„Ve druhém poločase se hra v poli opticky srovnala. Soupeř byl ale opět nebezpečnější. My jsme měli náznak šance Cháberou po centru Hannicha a v závěru šel ze strany sám na bránu Slavík, ovšem nedal. Z naší strany to bylo ale málo, soupeř měl utkání pod kontrolou,“ přiznal trenér Čáslavi.

„Máme za sebou tři týdny přípravy. Zatím nám to herně moc nelepí. V týdnu jedeme na soustředění do Třeboně. Potrénujeme, vyčistíme si hlavu a věřím, že do druhé části přípravného období vstoupíme tou správnou nohou. Není na pořadu dne lámat nad týmem hůl. Stěžejní jsou mistrovské zápasy, nyní stále hledáme optimální složení,“ dodal trenér Čáslavi.

Poločas: 0:2. Čáslav: Vyhnánek - Marek, Hajník, Schovanec, Peca (46. Dastych) - Slavík, Mach, Čuchal (46. Mráz), Konyvka (46. Hannich) - Ronovský (46. Chábera), Dudla.