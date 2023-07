Střelecké trápení, špatná komunikace, nepřesnost v kombinaci. To jsou hlavní příčiny první porážky Slavoje Vrdy v přípravném období. Svěřenci trenéra Romana Masopusta, nováček fotbalové I.A třídy, dostali čtyři branky od týmu Tisu.

Z fotbalového utkání I.B třídy Vrdy - Pátek (4:1) | Foto: Markéta Stiborová

Vrdy – Tis 1:4

„Domácí měli od začátku lepší pohyb, hráli rychlé náběhy z hloubky za obranu a nám dělala velký problém komunikace při přebírání a navazování hráčů. Směrem dopředu nám to také nefungovalo dobře, sami jsme se dostávali nepřesnostmi do těžkých situací. Poločasových 2:0 bylo pro nás spíše milosrdné,“ uvedl k prvnímu poločasu trenér Slavoje Vrdy Roman Masopust. „Ve druhé půli se hra přece jenom změnila, ale spíše domácím docházely síly. Neskutečně jsme se trápili s proměňováním šancí, a tak věříme, že jsme si góly schovali do mistrovských zápasů,“ přidal Masopust.

S novým rozestavením Hora nepropadla, gól ale nedala a dva dostala

Branka Vrdů: Víšek. Poločas: 0:2.

Vrdy: Kopecký - Vavřina, Semrád, P. Růžička, L. Petr, Kapounek, Nový, Volenec, Andrle, Vávra – Víšek, střídali: Lengál, Němec, Burjetka, Šolta.