/VIDEO, FOTO/ Fotbalisté Čáslavi měli smutný konec sezony, když byli sestupujícím týmem z divizní skupiny C. Po čase se jejich rozpoložení mohlo změnit, stejnou soutěž budou hrát i v další sezoně. Čtyři z deseti sestupujících z divize v soutěži nakonec zůstaly. Účast ve čtvrté nejvyšší tuzemské soutěži odmítly vítězové přeborů v Libereckém, Ústeckém a Pardubickém kraji, ve Středočeském postup neakceptovala druhá Sokoleč.

Z fotbalového utkání divize C Čáslav - Benátky nad Jizerou | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Trenér čáslavského A týmu Jakub Svoboda bral možnost setrvání v divizi těsně po sezoně a po posledním zápase jako skoro jasnou. „Věřím, že v soutěži zůstaneme. Nějaké informace se už šíří,“ řekl po závěrečném utkání sezony, v němž jeho tým prohrál v Ústí nad Orlicí 0:3, přesto zůstal na třinácté pozici tabulky.

Sezona byla pro celý čáslavský tým včetně trenéra hodně náročná, hlavně po psychické stránce. „Popravdě se mi ulevilo, a hodně,“ nezapíral kouč Jakub Svoboda. „V závěru jsme již věděli, že bude velmi obtížné dosáhnout na dvanáctou pozici, která by nám zaručovala přímé udržení se v soutěži. To se nám nakonec nepovedlo. Chtěli jsme ale alespoň udržet třinácté místo, které by nám dávalo naději na udržení soutěže v případě, že by někdo z týmů z krajských soutěží divizi nepřihlásil. To se nám při shodě výsledků v posledním kole nakonec povedlo. Ve finále jsme se nakonec dočkali i dodatečného udržení soutěže, což samozřejmě kvitujeme. Musíme se z neúspěšné sezony poučit a vstoupit do té nové tou správnou nohou,“ věří v lepší postavení v dalším ročníku divize kouč čáslavského mužstva.

Divizní soutěž nezůstane jen v Čáslavi. Ze „záchrany“ se raduje rovněž Brandýs, Rokycany a Cheb.

Do divizní skupiny C byl přiřazen FK Benešov, který v uplynulém soutěžním ročníku spadl z ČFL. Ze skupiny B se po roční odmlce vrací do „céčka“ SK Kosmonosy. Nováčky v divizi je tým TJ Spoje Praha, který bezkonkurenčně ovládl Pražský přebor, a Slavia Hradec Králové, jenž postoupila ze druhé příčky Královéhradeckého přeboru.

Úvodní zápasy nového ročníku jsou naplánovány na víkend 5. - 6. srpna. Čáslav se představí v prvním kole na domácí půdě, kdy od 17 hodin přivítá MFK Trutnov, soupeře, který v uplynulém ročníku obsadil čtvrté místo.