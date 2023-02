„Pro mě je to hlavně hudba budoucnosti. Tým je momentálně extrémně mladý. Kluci mají talent, jejich úspěch se ale může dostavit,“ věří svým fotbalistům trenér mužstva Libor Tichý. „Chce to čas. Zatím si nebudeme stavět vzdušné zámky,“ přidal kouč Kutné Hory.

Sparta v posledním hraném utkání prohrála těsně 0:1 se Ždírcem hrajícím divizi. Gól dostala v úplně poslední minutě. „Utkání se nám moc nepovedlo. Na obou stranách bylo málo šancí,“ řekl k utkání brankář Petr Malý, kterého v tomto zápase mezi třemi tyčemi nahradil Vágner.

Jinak jsou s přípravou v Hoře spokojeni. „Snad jediné, co nás trochu přibrzdilo, byla viróza, která se prohnala kabinou a museli jsme jedno utkání zrušit,“ hlesl kouč Tichý.

Kromě nováčků, kteří do Kutné Hory zamířili, dostávají šanci i dorostenci. Nyní třeba nastoupil poprvé i mladíček Radim Schovanec. „Byl s A týmem poprvé v kabině. Nezklamal a v utkání mě potěšil. Je to šikovný kluk,“ chválil sedmnáctiletého mladíčka trenér.

Kádr Sparty opustili dva hráčů. Jan Kukal se vrátil po necelém půlroce do Velimi, po několika sezonách změnil dres Lukáš Marek, jehož zlákala divize v Čáslavi.

Vedení na odchody reagovalo a shánělo posily. Mezi ně patří obránce Václav Čičatka. „Je to hráč Vlašimi, který byl naposledy v Libiši. Vypadá dobře,“ podotkl Tichý.

Jan Strnad přišel z Čáslavi stejně jako Milan Čáp. „U prvně jmenovaného je vidět, že se potřebuje dostat do herního vytížení. Sázet budeme na jeho zkušenosti z Čáslavi. U druhého jsme spokojeni s přístupem, je to inteligentní kluk, jen mu chybí herní praxe,“ uvedl kouč kutnohorského celku.

Dalším do party noviců v kádru Sparty je Daniel Honc. Přišel také z Čáslavi, naposledy ale hrál v Sokolči. „Vidím v něm potenciál. Je fotbalový, ale je potřeba, aby hrál a získával minutáž. Může udělat velký progres,“ věří Tichý.

Poprvé se v dresu Kutné Hory proti Ždírci představil také mladíček Vojtěch Němec. Ten je hráčem Kolína, naposledy sbíral zkušenosti v Poříčanech a v zimním přípravném období zkoušel štěstí v divizním Českém Brodě. „Měl by strávit jaro u nás, vše by mělo být domluveno. Mělo by to klapnout, prostor u nás určitě dostane. Času na přestupy už není moc,“ dodal trenér Kutné Hory Libor Tichý.