Z podzimní části mám smíšené pocity. Nechci, aby to znělo nepokorně, vážím si toho, kolik bodů jsme uhráli. Jen mě trošku mrzí domácí utkání s Ostrou a poslední utkání ve Vykáni, kdy jsme ztratili vedení 4:2. Důvodem smíšených pocitů je docházka a že jsme každý zápas prakticky odehráli v jiné sestavě.

Jako nováček si nevedete vůbec špatně. Čekal jste tak dobrou sezonu?

Věřil jsem, že budeme konkurence schopní a věřím, že můžeme být ještě lepší. Myslím, že to má souvislost s tím, co jsme zmiňoval a to je stálejší sestava. Jestli je to dobrá sezona se uvidí až po sezoně, když se vyhneme sestupu.

Před sezonou kádr doznal několika změn. Jak se posily osvědčily?

Jako největší posila pro nás byl Venca Koloušek, který byl v zápasech rozdílový. Jakub Kořínek měl dobrý začátek pak ho ale pronásledovalo zranění, což nás oslabilo. Radek Richard to měl těžší, tolik toho neodehrál, ale s jeho přístupem jsem moc spokojený. Co se týká Metlushka, ten přestup se mi nepovedl. Charakterově k nám nezapadl a už pět zápasů před koncem podzimní části jsme se rozloučili.

Kdo z hráčů vás mile překvapil a od koho jste naopak čekal více?

Nejvíc mě asi překvapil Jakub Špičák, hrozně důležitý hráč pro nás. Dále mě překvapil Martin Votava. Škoda, že dostal v půlce sezony trombózu, to byla také velká ztráta. Dále jsem byl překvapený, když nám šli pomoci starší kluci z béčka Blažek a Blahník. Druhý jmenovaný má v soutěži šest gólů. Pořád se od nich mají mladší kluci co učit, ať je to přístup nebo co znamená nechat na hřišti všechno.

Uhlíři byli na podzim produktivní a jsou nejlepším okresním týmem v soutěži

O co nebo o koho se mohl tým opřít, když se mu nedařilo?

Myslím, že opřít jsme se mohli o standardní situace, které nám celkem vycházely, ať to bylo na začátku sezony nebo i po příchodu Vaška Kolouška.

Dostali jste 44 branek, což je třetí nejhorší bilance v soutěži. Byla defenziva vaší nejslabší stránkou?

Ano, máte pravdu, defenziva byla naše největší bolest podzimu, která nás stála možná i nějaké body a lepší umístění v tabulce. Defenzivu musíme na jarní část rozhodne zlepšit. A to musím ještě upozornit, že na naše brankáře Tomáše Výborného nebo Vojtu Nesládka nemůžeme říct křivé slovo, že by dostali špatný gól. Ba naopak nám v každém zápase byli oporou.

Bude kádr vašeho týmu v zimní přestávce hodně měnit? Už máte někoho domluveného?

Nějaké změny asi budou a uvidíme jak velké. Nechci tady zmiňovat jména, ale nějaká jednání vedeme a uvidíme, jak vše dopadne.

Jaké budou vaše ambice v jarní části sezony?

Ambice na jarní část jsou takové, že za prvé bych byl rád za kvalitní zimní přípravu, kdy budeme mít dobrou účast na trénincích a kluci budou mít chuť. A druhá ambice na jarní část je rozhodně se vyhnout sestupovým pozicím. Za udržení v soutěži budeme rádi.

