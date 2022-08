„S prvním poločasem nemůžeme být spokojeni. Vůbec se nám nedařilo dostat do kombinace, měli jsme málo pohybu a měli jsme ve hře spoustu nepřesností. Navíc nám dělal problém jejich vysoký presink,“ neskrýval nespokojenost kutnohorský trenér Libor Tichý. „Takže první půle byla herně nepovedená. Do druhé půle jsme udělali nějaké změny, ale zápas jsme zlomili až od šedesáté minuty. Na hřiště přišli naši mladíci, soupeři docházely síly a my jsme z toho vytěžili nějaké góly. Byli jsme agresivní v šestnáctce soupeře a zaslouženě jsme nastříleli pět gólů,“ byl už radostnější kouč Tichý. „Výsledek je dobrý, ale jinak bychom rádi navázali na těch posledních třicet minut. Bereme to tak, že je to pořád jenom přátelák, nyní se musíme nachystat na sobotu,“ má jasno Libor Tichý.

Kutná Hora vstoupí do nového ročníku domácím soubojem s týmem Nespek. Zápas se hraje na stadionu Sparty od 10.15 hodin.

Branky Kutné Hory: Křelina 3, Barenčík, Čáp. Poločas: 0:0.

Býchory: Holý – Teplý, Chlumský, Tichý, M. Kedršt – Jehlička, A. Vyhnánek, Kubíček, Kulich – Chvalovský, Lev, střídali Heres, J. Vyhnánek, Pelikán, Chvojka.

Kutná Hora: Malý – Exner, Čáp, Franc, Vokoun - Marek, Piskač, Nekvinda, Pleva - Wolf, Křelina, střídali Barenčík, Šámal, Mommers, Dostál, Vágner.