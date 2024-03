„Nepovedená generálka před zahájením mistrovské sezony,“ ulevil si trenér čáslavského celku Roman Kučera. „Nedokázali jsme se prosadit, v prvním poločase jsme měli několik zajímavých šancí, především po standardních situacích, ale nebyli jsme efektivní. Hráli jsme pomalu, nedařila se nám kombinace a soupeře jsme nepřehráli,“ trápilo kouče Čáslavi.

„Ve finále si soupeř dal vlastní gól a z podobné situace vyrovnal,“ popsal důležité momenty utkání Kučera. „Máme na čem pracovat, máme co zlepšovat. Výkony hráčů s výjimkou Vencla mě nepotěšily. Ale je to jen generálka, za týden to bude o něčem jiném,“ dodal Roman Kučera.

Daniel Nešpor nastupoval v první lize, obdivoval Šimáka nebo Štajnera

„Výsledek i hra jsou pro nás dobré, takže spokojenost,“ uvedl po zápase kutnohorský trenér Pavel Šimáček.

„Generálka se nám povedla, s posílené Čáslavi jsme měli respekt. Soupeř měl asi více šancí, ale aby nás hodně přehrával, to ne. Dostávali jsme se i více nahoru, ale moc zakončení jsme neměli. A oba naši brankáři toho dost pochytali. Asi deset minut před koncem jsme si dali vlastní gól po rohovém kopu, ale do konce utkání jsme stihli vyrovnat. Milan Čáp zakončil ve skluzu akci po straně. Jsem rád, že jsme se nepoložili a byli jsme schopni vyrovnat. I kluci jsou rádi, že s Čáslaví neprohráli. To je pozitivní směrem k mistrovským zápasům. Jen mě trochu trápí, že máme úzký kádr,“ dodal Šimáček.

Útočnou sílu Čáslavi zvýšil Peterka. Musím si svoje místo vybojovat, řekl

Čáslav zahájí jarní část sezony v neděli 10. března odpoledne v domácím souboji s chrudimskou rezervou. Kutná Hora bude hrát o den dříve, představí se na půdě Tochovic.

Čáslav – Kutná Hora 1:1

Branky: F. Čáp vlastní – M. Čáp. Poločas: 0:0.

Čáslav: Usenko - Mráz (60. Konyvka), Vencl, Hanč – Kraj (70. Vilím), Záruba (46. Bašek), Schovanec (60. Mach), Junek, Slavík – Hejný (46. Turyna), Peterka (46. Chábera).

Kutná Hora: Malý (46. Dastych) – F. Čáp, Marek, Franc, Teslík – Honc, F. Moc, Piskač, Exner, Pleva – Křelina.