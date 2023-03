Kutnohorský fotbalový tým startuje do jarních odvet z osmého místa tabulky krajského přeboru. Na podzim získal jednadvacet bodů. Tým doznal v průběhu zimní přestávky několika změn, zúčastnil se soustředění, ale také jej postihla viróza a musel jedno utkání zrušit. V jakém rozpoložení jdou svěřenci trenéra Libora Tichého do sezony?

Z fotbalového utkání krajského přeboru Kutná Hora - Sokoleč (1:4) | Foto: Deník/Michal Bílek

První změna přišla na konci sezony. Klub opustil manažer Radek Kulhánek, kterého nahradil Miloš Malina. A ten se spolu s trenéry snažil přivést nové hráče. Bylo to potřeba i proto, že Kukal se vrátil do Velimi a Marek zamířil do divizní Čáslavi. Do týmu přišli Čičatka, Strnad, Milan Čáp a Honc. Nově by měl přibýt i mladíček Němec. „Sportovní úsek odváděl přes zimu kvalitní práci v podobě doplnění hráčského týmu. Příchod nových tváří nemůžeme ještě hodnotit za jejich výkony, to ukáže až sezona. Ale víme jistě, že všichni kluci skvěle zapadli do party a především zvýšili konkurenci na všech postech a tím se nám zkvalitnila každý tréninkový proces. Kluci vědí, že každé osobní zaváhání je může na chvilku stát třeba triko v základní sestavě,“ má jasno kutnohorský trenér Libor Tichý.

I příprava dopadla podle jeho slov více než dobře. „S přípravou jsme maximálně spokojeni. Kromě jednoho týdne, kde se nám kabinou prohnala nepříjemná viróza, která se bohužel dotkla poloviny týmu, máme radost především z toho, jak se klukům vyhýbají zranění. Klepu do stolu. Což je pro každého sportovce to nejdůležitější. V lednu jsme makali především na kondici a v únoru jsme se pomalu přesunuli na UMT, kde se věnujeme herním věcem. Zpestřením bylo společné soustředění v Jičíně, kde jsme kromě tréninků makali hlavně na tmelení kabiny,“ smál se Tichý. „Pro každý realizák je radost mít na této úrovni na trénincích okolo dvaceti hráčů. Takže za nás spokojenost a už netrpělivě vyhlížíme první jarní kolo, kde se budeme snažit celou kvalitní zimní přípravu zúročit vítězstvím,“ věří týmu jeho trenér.

Bude se mužstvo snažit za každou cenu vylepši své tabulkové postavení? „Cíle máme týmové - předvádět atraktivní styl hry, který bude bavit diváky, neustupovat z klubové filozofie, pracovat s mladými talentovanými odchovanci, a být v každém utkání aktivnějším týmem,“ plánuje si před mistrovskou sezonou Tichý.

Jeho tým začne na půdě silných Nespek. „Do Nespek jedeme s patřičným respektem k soupeři podle jeho postavení v tabulce, ale my se budeme chtít opřít o své kvality, podat co nejlepší výkon, který udělá radost nejen nám, ale i našim fanouškům, dodal kouč Libor Tichý.