Kutná Hora – Fotbalisté Kutné Hory přivítali ve čtvrtečním přátelském utkání celek z ČFL – SK Převýšov. Zápas skončil jednoznačným vítězstvím hostů 5:0.

První poločas byli Převýšovští suverénní. Kutnou Horu dokonale trestali po rychlých únicích a následných centrech ze strany. Největší šanci Kutné Hory v prvním poločase měl Antonín Schwarz, který krásnou ranou nastřelil tyč hostující brány. Po přestávce Kutnohoráci svou hru zlepšili a vyrovnali, jenže žádnou branku nevstřelili. Naopak Převýšov přidal pátou branku a uzavřel skóre utkání – 0:5.

Trenér Kutné Hory Radim Truksa hledal po zápase příčiny vysoké porážky: „Zápas rozhodla jednoznačně kvalita soupeře. Jsem moc rád, že jsme tento zápas sehráli. Hodně nám otevřelo oči, jak vypadá fotbal o patro výš. Viděli jsme od Převýšova skvělou práci s balonem, výbornou kombinaci, parádní náběhy a rychlost."

V úvodní pětačtyřiceti minutovce bylo rozhodnuto. Kutnohoráci moc nestíhali. „V prvním poločase to pro nás byla totální škola. Těší mě, že jsme zápas sehráli. Naplno se ukázaly stránky, ve kterých máme problémy. Jde hlavně o defenzivu. V první půli však předvedl Převýšov excelentní výkon. Dlouho jsem neviděl mužstvo, které by proti nám takto hrálo. Z tohoto pohledu je to pro nás super," hledal pozitiva Truksa.

Šancí sparťané moc neměli. „Nakonec jsme dostali pět branek. Šancí jsme si moc nepřipravili, měli jsme asi dvě. Dneska nás přehrála kvalita soupeře," uznal trenér.

Stav zraněných se v Kutné Hoře také nelepší. „Marodka není nic moc," pokrčil rameny Truksa a vyjmenoval: „Stav Skokana s Černohlávkem, kteří mají poraněná kolena, se nemění. Uvidíme, kdy se vrátí. Ondra Filipec má zánět v achilovce, takže to také vypadá na tři týdny v klidu. Dneska nám navíc odkulhal Tomáš Dudla. Je to pořád dokola. Někdo se uzdraví a druhý se zase zraní. V zimní přípravě se nám to vůbec nevyhýbá."

Kutná Hora – Převýšov 0:5 (0:4)Kutná Hora: Šimon – Urban, Tomíšek, Franc, Dudla – Vácha, Vocel, Vančura, Wolf – Schwarz, Luňáček. Střídali: Šindelář, Antoš, Hačka, B. Pospíšil. Trenér Radim Truksa.