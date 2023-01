Trenér Kutné Hory Libor Tichý mohl být s docházkou na prvním srazu velmi spokojený. V jeho kádru už také došlo k některým změnám. Lukáš Marek odešel do divizní Čáslavi, opačným směrem putoval Jan Strnad. Obránce Filip Čáp se vrátil do přípravy třetiligové kolínské Sparty. „Pokud by se v Kolíně neprosadil a nedostal do kádru, mohl by u nás pokračovat,“ nastínil kouč Tichý. Stávající kádr je ale doplněný o další fotbalisty. Nováčky v týmu Sparty jsou Milan Čáp z Čáslavi a Daniel Honc, který hrál naposledy za Sokoleč. V Libiši na podzim nastupoval Václav Čičatka. „K tomu se s námi zapojili naši dorostenci. Zatím je nás dost, pak se uvidí, jak to bude dál. Pracujeme ještě na dalším doplnění, na přestupovém trhu jsme aktivní,“ přidal kutnohorský kormidelník.