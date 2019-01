Kolín - Další zápas na kolínském turnaji absolvovali v sobotu kutnohorští fotbalisté, kteří prohráli s divizními Polepy 3:4. Trenér Sparty Truksa zkoušel nového brankáře Krcha.

Příprava: Kutná Hora - Čáslav B 2:2 - 5:4 pk, 30. ledna 2011. | Foto: Deník/ Michal Pavlík

Polepy – Kutná Hora 4:3 (1:2)

„První poločas jsme dnes hráli poměrně dobře,“ začal hodnotit zápas Radim Truksa.

„Dostali jsme se do vedení dva jedna a měli i šance. Líbil se mi výsledek i předvedená hra. Ve druhém poločase už to takové nebylo, ale to je ovlivněno tím, že dochází k velkému počtu střídání a mužstvo je rozhozeno. Dostali jsme tři branky, a proto určitě nejsem spokojený. Za dva zápasy jsme obdrželi deset gólů, takže v tomto směru jsem hodně nespokojen. Minimálně půlka gólů padla po našich zbytečných chybách,“ dodal.

Radim Truksa teď chystá zúžení kádru. „Od příštího víkendu už nebudou do zápasů zasahovat všichni, kdo s námi trénují. Bude se rozhodovat o jejich hostováních, nebo budou hrát za béčko či dorost,“ vysvětlil Truksa.

Kutnohorskému trenérovi se z nových hráčů nejvíce líbí Bareš. „Hodně pozitivně působí Bareš, který svou šanci chytil za pačesy a určitě zůstane v kádru pro jarní část,“ slíbil Radim Truksa.

Branky: Auer 2 (1x pok. kop), Luňáček - Hrabal, Müller, Slezák, L. Křelina.



Kutná Hora 1. poločas: Krch – O. Tomíšek, M. Tomíšek, M. Šváb, Filipec – Černohlávek, Růžička, Mach, Kozel – Luňáček, Auer. 2. poločas: Krch – Bareš, Mach, M. Šváb, Filipec – O. Tomíšek, Krupička, M. Frejlach, Hačka – Luňáček, Auer. Trenér Radim Truksa.