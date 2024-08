Prohlédněte si video z utkání

Z přípravného fotbalového utkání Kutná Hora - Slovan Poděbrady | Video: Deník/Vladimír Malinovský

„Potkali jsme se s týmem, se kterým budeme hrát v mistrovské soutěži. Hosté na nás nastoupili agresivně, doráželi nás a my jsme se třicet minut nedostali do hry,“ přiznal kouč kutnohorského mužstva Pavel Šimáček. „Chybělo nám, abychom se rychleji dostávali nahoru do přečíslení. Soupeř měl jednu šanci, kterou nedal a my jsme se postupem času dostávali dobrou kombinací do hry a ke standardním situacím. Měli jsme jeden velký závar a pak dal Kacafírek hlavou gól. Poté ještě trefil Hradílek z velkého úhlu tyč. Do druhé půle vstoupil zase aktivně soupeř, dostával se nám za obranu, ale nedohráli to. Jednou trefil z dálky břevno. Po hodině hry jsme hojně vystřídali, ale výsledek jsme drželi. Hosté se snažili vyrovnat, ale ohrozili nás jen střelami ze střední vzdálenosti. Druhý gól jsme přidali na konci,“ popsal důležité momenty utkání Šimáček. „Jsem rád, že jsme vyhráli, to jsme potřebovali. Snad kluci nabrali po třetí výhře sebevědomí do soutěže,“ dodal kouč vítězného celku.

„Utkání se hrálo na výborně připraveném trávníku, vážím si toho, že nás domácí pozvali. Zápas jsme pojali v rámci kondiční přípravy,“ načal hodnocení generálky manažer poděbradského Slovanu Jan Sekera. „Pro kluky to byla dobrá příprava, tým se stále sehrává. Kutná Hora byla silnější na míči, ale dokud jsme vydrželi fyzicky, byli jsme soupeři vyrovnaným protivníkem,“ uvedl Sekera. „V prvním poločase jsme měli dvě šance, soupeři jsme nabídli šance po našich chybách. Druhá půle byla z naší strany lepší, hra se vyrovnala a přišly i naše příležitosti. Ale kvůli lehkovážnosti a únavě jsme to nedali. Hrálo se nahoru – dolů, což jsme v našem malém počtu nechtěli a druhý gól jsme inkasovali na konci po další hrubce,“ dodal manažer Slovanu.

Prohlédněte si video z utkání

Z přípravného fotbalového utkání Kutná Hora - Slovan Poděbrady | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Branky: Kacafírek, Šámal. Poločas: 1:0.

Kutná Hora: Malý – Teslík, F. Čáp, M. Čáp, Franc, Strnad, Schovanec, Kulhánek, Honc, Kacafírek, Hradílek, střídali Dastych, Šámal, Pleva, Dostál, Piskač, Zadražil, Uher.

Slovan Poděbrady: Fejfar – Koutský, Štěpánek, Daněk, Klíma, Zeman, Říha, Kotek, Havrda, Šulc, Saulich, střídali Tomek, Bulíř.