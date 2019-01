Krajský fotbal, víkendové výsledky 7. a 8. června

Střední Čechy/ Krajské fotbalové soutěže vrcholí. Do konce soutěží chybějí dvě kola a ve většině skupin stále není rozhodnuto. O počtu sestupujících budou rozhodovat Středočeši a zatím to nijak valně nevypadá. Sokol Libiš ve skupině B na předposledním místě ztrácí na místo znamenající záchranu pět bodů a jen vítězství v posledních dvou kolech a dvojnásobné zaváhání Brozan a Sokolova by Libiš zachránilo, což je málo pravděpodobné. I proto se Sedlčany začínají se sestupem smiřovat. V tom případě by to i znamenalo, že z I. A třídy by šlo dolů i jedno mužstvo na 14. místě a z I. B třídy kromě dvou z každé skupiny ještě jedno mužstvo na 12. místě s nejmenším počtem bodů. Ale pozor. Namočena je stále i Dobrovice. Pokud ta sestoupí, v krajských soutěžích se vždy počet sestupujících o jedno mužstvo navýší

Krajský přebor

28. kolo: Beroun – Úvaly 3:1 (2:1) Branky: Horel, Petráš, M. Novák – Vojtěch. Rozhodčí: Chovanec. ČK: Havel (Ú.)

Nymburk – Semice 4:0 (1:0) Branky: Mareš 3, Soukal. Rozhodčí: Garaja.

Benešov – FC Jesenice 5:1 (1:1) Branky: Pěknic 2, Čáp, Štěpán, Žk – M. Worofka. Rozhodčí: Schořovský.

Kunice – Sp. Příbram 1:0 (0:0) Branka: Koubek. Rozhodčí: Kabyl.

Sedlčany – Zápy 1:1 (1:0) Branky: Bartoň – Slunéčko. Rozhodčí: Šmejkal.

Černolice – Litol 0:0. Rozhodčí: Malý. ČK: Al.Macela (Č.).

Stará Boleslav – Nové Strašecí 1:1 (0:1) Branky: Antoš – Mrázek. Rozhodčí: Kovář.

1. Kunice 26 21 5 0 67:18 68

2. Benešov 26 19 6 1 77:26 63

3. Zápy 26 13 4 9 51:38 43

4. St. Boleslav 26 11 6 9 50:42 39

5. Nymburk 26 12 3 11 43:42 39

6. Sp. Příbram 26 11 6 9 41:42 39

7. Černolice 27 10 7 10 47:51 37

8. N. Strašecí 26 11 4 11 34:40 37

9. Beroun 26 9 7 10 52:46 34

10. Litol 26 9 6 11 41:41 33

11. Semice 26 9 4 13 48:54 31

12. Úvaly 26 9 4 13 45:52 31

13. Sedlčany 27 6 6 15 34:52 24

14. FC Jesenice 26 4 8 14 35:69 20

15. Dobříš 26 2 4 20 32:84 10

I. A Třída

Skupina A

28. kolo: Neratovice – Nový Knín 1:1 (1:0) Stanislav – Zídek, Lhota – Hvozdnice 3:0 (1:0) Chadima, Mačura, Trousil, Řevnice – Tn. Rakovník 6:2 (2:0) Bezpalec 2, Lhota 2, Kalivoda, Chaloupka – Čermák, Křivánek, Slaný – Nelahozeves 1:1 (0:1) Hořejší – Bondarev, Hradištko – Tuchlovice 2:1 (1:0) Štengl 2 – Holan, Velvary – Hořovice 6:2 (2:0) Mucha 3, Moravec 2, Krištůfek – Nesnídal 2, Milín – Zdice 3:1 (3:0) Vitásek, Zákoutský, Krejčí – Havelka, Velká Dobrá – Měchenice 9:1 (4:0) Duda 4, Neuberger 2, Nosek, Zelinka, Jícha – Dlesk.

1. Řevnice 28 23 3 2 79:25 72

2. Velvary 28 19 3 6 78:47 60

3. Neratovice 28 16 8 4 57:20 56

4. Velká Dobrá 28 13 5 10 65:48 44

5. Milín 28 12 6 10 57:36 42

6. Nový Knín 28 12 6 10 46:42 42

7. Nelahozeves 28 11 7 10 54:43 40

8. Tn. Rakovník 28 10 9 9 55:53 39

9. Hvozdnice 28 11 6 11 45:45 39

10. Hradištko 28 11 4 13 37:52 37

11. Lhota 28 10 6 12 47:58 36

12. Tuchlovice 28 10 4 14 63:67 34

13. Hořovice 28 10 4 14 68:79 34

14. Slaný 28 5 8 15 36:54 23

15. Zdice 28 5 4 19 36:66 19

16. Měchenice 28 4 1 23 32:120 13

Skupina B

28. kolo: Čejetice – Kosoříce 0:3 (0:2) Sabol, Darmoš, Kořínek, Teplýšovice – Vlašim B 4:4 (0:1) Podhorský 2, Ottl, Nerad – Laušman 2, Cirhan, O. Průcha, Benátky n. J. – Kouřim 1:0 (1:0) Duchoslav, Čáslav B – Bakov n. J. 3:0 (2:0) Maxa 2, Slezák, Mnichodo Hradiště – Sokoleč 1:2 (0:0) J. Kandráč – Šťastný, P. Němec, Brandýs n. L. – Slavie Jesenice 0:1 (0:0) M. Beneš, Uhlířské Janovice – Chocerady 0:2 (0:0) M. Svoboda, St. Svoboda, Kutná Hora – Poděbrady 2:3 (1:0) vlastní 2 – Fořt, Billý, Jirásek.

1. Vlašim B 28 18 4 6 52:32 58

2. Benátky n. J. 28 15 8 5 56:36 53

3. Čáslav B 28 16 3 9 56:37 51

4. Poděbrady 28 15 1 12 44:36 46

5. Kouřim 28 11 9 8 51:42 42

6. Sokoleč 28 12 6 10 46:48 42

7. Uhl. Janovice 28 12 5 11 52:50 41

8. Brandýs n. L. 28 12 3 13 50:48 39

9. Kutná Hora 28 11 6 11 48:47 39

10. Mn. Hradiště 28 10 6 12 37:42 36

11. Bakov n. J 28 10 5 13 48:59 35

12. Čejetice 28 10 5 13 47:59 35

13. Chocerady 28 10 5 13 45:58 35

14. Sl. Jesenice 28 11 1 16 52:60 34

15. Teplýšovice 28 8 5 15 51:66 29

16. Kosořice 28 5 4 19 46:61 19

I. B Třída

Skupina A

24. kolo: Beroun B – Koleč 1:2 (1:2) Urban – L. Rychlý, Vaněk, Senomaty – Tuchoměřice 2:0 (0:0) Lahvička, Havel, Lužná – Pavlíkov 0:1 (0:1) Bauer, Braškov – Městečko 4:0 (3:0) Nachtigal, Duda, Maňkoš, Tichý, Mutějovice – Kněževes 3:3 (1:2) Knap 2, Koláček – Hlavatý, Vrabík, Plaček, Lidice – Kr. Dvůr B 0:3 (0:2) Hybš, Frydrych, Novák, Kralupy – Vraný 1:4 (0:2) Müller – Bauer, Urban, Suchý, Špeta.

1. Braškov 24 13 9 2 53:29 48

2. Lidice 24 14 4 6 53:34 46

3. Kněževes 24 12 8 4 59:43 44

4. Kralupy 24 13 4 7 60:37 43

5. Vraný 24 13 3 8 57:49 42

6. Tuchoměřice 24 10 4 10 49:50 34

7. Kr. Dvůr B 24 10 3 11 62:56 33

8. Koleč 24 9 6 9 40:51 33

9. Mutějovice 24 9 5 10 31:35 32

10. Pavlíkov 24 9 4 11 38:43 31

11. Městečko 24 8 6 10 36:41 30

12. Senomaty 24 7 6 11 28:38 27

13. Lužná 24 3 7 14 24:47 16

14. Beroun B 24 2 3 19 21:58 9

Skupina B

24. kolo: Kosmonosy – Mělník 2:2 (1:0) Mašek, Knespl – Tomášek, Melounek, Bělá p. B. – Lysá n. L. 5:2 (2:1) Prokůpek, Fischer, Toman ml., Vrabec, Hodovanec – Flekač, L. Novák, D. Bousov – Lužec 1:0 (0:0) Budinský, Ostrá – Mšeno 1:1 (0:0) Kostenko – nehlášeno, Kr. Vrutice – Skalsko 2:2 (2:0) M. Korec, J. Bůžek – Šťastný, Zimmermann, Vysoká – Řepín 0:0, Bezno – Zeleneč 1:3 (1:2) Mebius – Ešner 2, Svoboda.

1. Zeleneč 24 19 4 1 81:30 61

2. Mělník 24 17 5 2 60:23 56

3. Ostrá 24 12 6 6 48:30 42

4. Řepín 24 11 4 9 48:40 37

5. Dol. Bousov 24 11 2 11 44:45 35

6. Lužec 24 10 4 10 29:32 34

7. Lysá n. L. 24 10 3 11 46:38 33

8. Bezno 24 10 2 12 46:44 32

9. Vysoká 24 9 3 12 41:52 30

10. Kr. Vrutic 24 8 6 10 45:62 30

11. Kosmonosy 24 8 4 12 40:51 28

12. Skalsko 24 8 2 14 50:66 26

13. Bělá p. B. 24 6 4 14 43:65 22

14. Mšeno 24 3 3 18 33:76 12

Skupina C

24. kolo: Sadská – Velim B 1:1 (0:1) L. Svoboda – Mikluščák, AFK Pečky – Loučeň 1:3 (1:0) Modrovič – Holler 2, Holánek, Kounice – B. Podolí 2:1 branky nehlášeny, Tuchoraz – Luštěnice 4:1 (1:0) Nekolný 2, Šmejkal, Vedral – Kopa, Jíkev – Libodřice 1:2 (1:1) Zouza – Bohuslav, Jelínek, Polepy – Tupadly 5:1 (2:0) L. Kmoch 2, Slezák 2, Javorek – Vondra, Rejšice – Vrdy 4:1 (0:0) Remsa 2, Hanuš, Voleman – Truksa.

1. Polepy 24 20 1 3 76:35 61

2. Velim B 24 17 4 3 66:33 55

3. Tupadly 24 9 8 7 41:33 35

4. Sadská 24 10 4 10 48:39 34

5. Tuchoraz 24 10 4 10 53:49 34

6. Libodřice 24 10 3 11 53:51 33

7. B. Podolí 24 9 6 9 44:45 33

8. Rejšice 24 9 6 9 44:49 33

9. Pečky 24 9 5 10 37:39 32

10. Loučeň 24 7 7 10 34:43 28

11. Luštěnice 24 8 4 12 38:51 28

12. Vrdy 24 8 3 13 36:51 27

13. Kounice 24 6 6 12 35:63 24

14. Jíkev 24 4 3 17 31:55 15

Skupina D

24. kolo: Nespeky – Olbramovice 3:3 (1:1) Pavlík 2, Kadeřábek – Kilián 2, Ruzha, Pyšely – Suchdol 3:1 (2:1) Sysel, Bejr, Maršoun – Böhm, Stř. Skalice – Louňovice 3:2 (3:1) Klégr 3 – Valeš, vlastní, Kondrac – Kostelec u Kř. 2:1 (0:1) Vítovský, M. Kubín – Bidelnica, Sedl/Prčice – Zásmuky 5:4 (2:1) J. Lukáš 2, T. Pištěk 2, Hedvik –Mareček 3, Mičinec, Sibřina – Vlašim C 5:3 (2:1) Mikeš 3, Cába, Frey – Čapek 2, Špitálník, Poříčí n. S. – Sázava 8:2 (4:1) Šimáček 3, Houda 2, Filip 2, Vojta – Novák 2.

1. Zásmuky 24 17 3 4 72:33 54

2. Poříčí n. S. 24 14 6 4 64:39 48

3. Pyšely 24 12 5 7 45:34 41

4. Kondrac 24 12 4 8 49:36 40

5. Stř. Skalice 24 12 3 9 38:37 39

6. Louňovice 24 10 5 9 43:45 35

7. Kostelec u Kř 24 10 4 10 56:53 34

8. Nespeky 24 9 6 9 45:48 33

9. Sibřina 24 10 2 12 39:52 32

10. Vlašim C 24 9 3 12 37:38 30

11. Sázava 24 8 2 14 37:50 26

12. Sedl/Prčice 24 6 5 13 39:59 23

13. Olbramovice 24 4 7 13 46:57 19

14. Suchdol 24 4 7 13 25:54 19

Skupina E

24. kolo: Dobříš – Vonoklasy 2:1 (1:0) Zbíral, Řechka – nehlášeno, Mníšek p. B. – Rožmitál 3:0 kontumačně, soupeř se nesešel, Žebrák – Petrovice 3:2 (1:1) Krejčí, Zelenka, Kuska – Novák, Šťastný, Štěchovice – Lety 4:1 (3:1) Jelínek 2, Cihelka, Cienciala – Kabrna, Loděnice – Nová Ves 8:2 (1:2) Herejt 3, Fr. Pospíšil 2, Dostál, Novák, Melichar – Růžička, Durdil, Hostomice – Nečín 3:5 (1:3) Vyskočil 3 – P. Budinský, P. Gregor, J. Novák, M. Gregor, vlastní, Týnec n. S. – Jílové 3:1 (2:0) Veselý 2, Dvořák – Erben.

1. Týnec n. S 24 17 5 2 78:36 56

2. Jílové 24 14 4 6 63:34 46

3. Loděnice 24 10 7 7 59:44 37

4. Štěchovice 24 11 4 9 37:45 37

5. Hostomice 24 11 3 10 49:39 36

6. Žebrák 24 10 4 10 47:44 34

7. Nečín 24 10 4 10 52:56 34

8. Nová Ves 24 10 4 10 51:59 34

9. Lety 24 9 5 10 45:42 32

10. Petrovice 24 9 4 11 41:46 31

11. Rožmitál 24 8 5 11 42:50 29

12. Mníšek p. B. 24 8 5 11 41:50 29

13. Vonoklasy 24 7 4 13 43:65 25

14. Dobříš B 24 4 2 18 25:63 14



Autor: Vlastimil Dudáček