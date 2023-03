Fotbalové týmy Sparty Kutná Hora sehrály další mistrovské zápasy. Áčko porazilo v krajském přeboru Horky přesvědčivě tříbrankovým rozdílem. Oba dorosty Sparty nestačily na poděbradskou Bohemii.

Kutnohorské fotbalové áčko porazilo Horky jasně 4:0 | Foto: Sparta Kutná Hora

A tým muži

Sparta Kutná Hora - FC Horky 4:1 (2:0)

Branky: 19. pok. kop Wolf, 32., 85. Strnad, 47. Lib. Křelina – 70. Prokeš

Kutná Hora: Malý – Čičatka, F. Čáp, Franc, Vokoun (46. Piskač) – Pleva (66. Šámal), Strnad, Wolf, M. Exner – Honc (79. Cimr), Lib. Křelina (58. Němec)

Horky: Jíra – Macek, Foungala, Ngantsie (46. Váňa) – Eichler, Machů – Novotný, Černý (66. Prokeš), Kasier (66. Eremiáš) – Livora, Milner

Hodnocení sportovního ředitele týmů dospělých Miloše Maliny: V prvním poločase jsme byli jasně lepší, to se odrazilo i na skóre. Naštěstí jsme dali zkraje druhého poločasu třetí gól, který podle mě zápas rozhodl. Potom jsme na dvacet minut vyloženě odpadli a soupeř byl lepší. Naše vítězství je zasloužené.

Starší dorost

Sparta Kutná Hora - Bohemia Poděbrady 1:4 (0:2)

Branky: 77. Dostál - 16., 18. Svoboda, 70. Šifta, 90. Zumas

Kutná Hora: Mach - Bohatý (63. Pustovoitov), Mommers, Chalupa (85. Badarau), Kapounek, Stieber, Benešovský (46. Škopek), Beran, Zadražil D., Zadražil M., Dostál

Poděbrady: Kratěk - Kubánek, Macál (71. Benc), Svoboda, Linhart, Vokatý (90. Zumas), Zima, Čermák, Coufal (71. Šifta A.), Šifta V., Lochman

Hodnocení trenéra Dominika Lengála: Utkání se mi těžko hodnotí. Chtěli jsme vstoupit do soutěže vítězně, ale bohužel se to nestalo. Bohužel jsme dostali lekci z produktivity. Po patnácti minutách jsme mohli vést 3:0 a místo toho prohráváme 0:2. Vytvořili jsme si potom mnoho šancí, ale jsme málo draví v zakončení. Utkání bylo na dobré úrovni a my odehráli herně vcelku kvalitní zápas. Myslím si, že výsledek je pro nás krutý.

Mladší dorost

Sparta Kutná Hora - Bohemia Poděbrady 1:2 (0:1)

Branky: 64. Vavřík - 12. Hybler, 69. Barták

Kutná Hora: Křivohlavý - Šťastný, Balvín, Marek, Polívka, Vavřík, Musil, Roman, Pešout, Bruner, Kotrouš, Hlavička, Študenc, Judytka, Hlavatý

Poděbrady: Vokněr - Šifta, Hybler O., Kobliha, Paďour, Pavlík, Souček, Barták, Vančura, Srb, Javůrek, Vokatý, Kubánek, Hybler R., Košťák, Kubový

Hodnocení trenéra Josefa Holuba: Můžeme jen litovat neproměněných šancí, kterých jsme si vytvořili určitě víc než soupeř. Do zápasu jsme slušně vstoupili, ovšem opařil nás hloupý inkasovaný gól, po kterém jsme poněkud vypadli z role a soupeř byl lepší. Postupně jsme se dostávali zpět do hry a byli odměněni penaltou a vyrovnáním. Jenže penalta se po chvíli pískala po ruce i na druhé straně a opět jsme prohrávali. Vrhli jsme vše do útoku, bohužel to už k vyrovnání nevedlo. Jsme zklamaní z výsledku, některé výkony však lze považovat velmi slibné.