Druhým nejlepším okresním zástupcem v soutěži je Kácov, na kontě má dvacet čtyři bodů za osm vítězství. Mužstvo táhne zkušený Jan Jícha, který zaznamenal devět gólů. Do týmu přišel před sezonou z Velimi spolu se stoperem Jiřím Petrů. A tým šlapal velice dobře.

18 gólů! Kanonýrům z Kutnohorska vládl Vojta. Kdo byl nejlepší v soutěžích?

Nováček z Červených Janovic možná před startem sezony nevěděl, co od soutěže čekat. A fanoušci a soupeři zase nevěděli, co čekat od týmu. Po postupové sezoně skončili v mužstvu bývalí ligový fotbalisté Václav Koloušek a Tomáš Řepka. Bylo potřeba doplnit a posílit kádr. Na spadnutí byl také návrat kanonýra Štěpána Kacafírka z Benešova, kam na půl roku odešel, ale přednost dal nakonec divizní Dobrovici. I tak si ale vedl nováček po posílení skvěle a patří mu s třiadvaceti body pátá pozice. Červené Janovice mají ve svém středu nejlepšího střelce soutěže Davida Nováka, kanonýrům vládne s patnácti góly.

Pochvala ale musí patřit i Sázavě, která měla hodně pomalý a rozpačitý rozjezd. Prohrála tři první utkání sezony, dvakrát dokonce doma. Mužstvo se ale rozjelo a začalo sbírat body. Má jich jednadvacet a je šesté. Po šesti brankách nastřádali Martin Svoboda a Luděk Steinocher.

Kde tedy hledat hlavní body faktu, že kutnohorské celky patří mezi nejlepší v soutěži?

„Tato skupina je nesmírně vyrovnaná, za mě nejvyrovnanější za posledních několik let. Červené Janovice, Sázava, Kácov posílily o kluky, kteří hráli výše a je to znát. Určitě všichni sází na domácí hřiště, všude je nějak specifické,“ nabídl svoji verzi trenér Uhlířských Janovic Martin Dotlačil.

„Uhlířské Janovice mají vynikající tým a měly by být v I.A třídě. Sázava má zkušeného trenéra, který ví, co soutěž potřebuje a dokáže ze svého mužstva dostat maximum, které pak dokáže proměnit v body. Červené Janovice táhne David Novák, který je pro I.B nadstandardní hráč. Jinak jsem překvapený z jejich bodového zisku, protože to hrají v podstatě v jedenácti hráčích a to není v dnešní době jednoduché,” řekl při pohledu na tabulku kouč kácovského týmu Michal Veliký.

Sílu všech čtyř celků uznává také hráč Červených Janovic Tomáš Dudla. „Uhlířské Janovice i Kácov jsou velmi dobré a zkušené týmy, zcela zaslouženě jsme všichni nahoře. Zastoupení týmů z kutnohorského okresu je v naší skupině minoritní, ale věřím, že děláme dobrou reklamu okresnímu fotbalu a potvrdíme tuto tezi i v jarní části,“ má jasno Dudla.

„Všichni okresní zástupci jsou v první šestce. Mě to úplně nepřekvapuje. Kácov výrazně a dobře posílil. Červené Janovice jsou ekonomicky silné a koupily hromadu skvělých hráčů. Uhlíři mají asi sto let stejné šikovné kluky, a když jsou ve formě, tak hrají výborně. No a my taky nejsme žádná ořezávátka,“ uvedl k výbornému postavení okresních celků Pavel Chuchla, hrající kouč Sázavy. „Radost musí mít v okresním přeboru, jinak by jich půlka spadla,“ rozesmál se Chuchla.

NEJLEPŠÍ STŘELCI I.B TŘÍDY – SKUPINY D



15 – David Novák (Červené Janovice)

12 – Vojtěch Holub (Říčany)

11 – Martin Jelínek (Uhlířské Janovice)

10 – Petr Kubice (Kunice)

9 – Tomáš Skála (Kunice), Jan Jícha (Kácov)

8 – Dominik Novotný (Jesenice), Tomáš Kopp (Uhlířské Janovice), Jaroslav Kopp (Uhlířské Janovice), Matěj Lažan (Vlašim B)

…

6 – Martin Svoboda (Sázava), Luděk Steinocher (Sázava), Jakub Jonáš (Červené Janovice)

5 – Ladislav Král (Sázava), Nikol Marek (Uhlířské Janovice)