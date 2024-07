Kutná Hora – Lázně Bohdaneč 3:1

„Dát tři góly šestému týmu krajského přeboru, to je pro nás více než dobré,“ culil se trenér Kutné Hory Pavel Šimáček. „Navíc jsme vyhráli, čímž musí narůst sebevědomí hráčů směrem do dalších zápasů i tréninků,“ podotkl kouč Kutné Hory k zápasu, který se hrál na třikrát třicet minut.

„Hráli jsme dost na míči, chtěli jsme hrát a dostávali jsme se do zakončení. Soupeře jsme v první části navíc do šancí nepouštěli. Po vystřídání jsme už nebyli tak kompaktní, ale vždy jsme situace soupeře ubránili. Až na jednu akci deset minut před koncem. V utkání jsme mohli přidat i další góly, hlavně na konci. V závěru už to bylo na morál. Ve druhé části nás soupeř dost tlačil, ve třetí jsme se zase my dostávali po křídlech do zajímavých situací a dvě jsme pěkně dohráli. Za mě spokojenost, podruhé jsme vyhráli a dali jsme tři góly,“ zopakoval kouč kutnohorské Sparty.

Branky K. Hory: Kacafírek (z PK), Schovanec, Benešovský. Třetiny: 1:0, 0:0, 2:1.

Kutná Hora: Dastych - M. Čáp, F. Čáp, Rezler – Piskač, Strnad - Teslík, Šámal, Honc - Kacafírek, Hradílek, střídali Malý, Schovanec, Zadražil, Benešovský, Pleva, Kulhánek.