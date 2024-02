O náročnosti tréninkových jednotek nebylo pochyb. „Hráči si prý říkali, že nejsou atleti, ale fotbalisti,“ smál se Šimáček. „Bylo to zaměřené hlavně na fyzičku, bylo to opravdu náročné. Bylo toho dost, ale i tak se pozná charakter hráčů,“ uvedl kouč Sparty.

Ten měl sice na soustředění dvacet borců, je si ale vědom toho, že bude potřeba kádr posílit. „Kromě toho, že chceme nějaké hráče přivést, musíme mít také natrénováno. Odešli nám Němec a Mašek a zatím nepřišla náhrada. Třeba to bude na poslední chvíli Jednání probíhají, ale stále se to posouvá,“ přiznal Šimáček. „Takže to musíme teď v přípravě kousat a vydržet v zápasech fyzicky.“

Dva hráči měli v rámci soustředění menší zdravotní problémy, ostatní drží. „Snad budou oba v pořádku a nebude to nic vážnějšího. Teď je potřeba, aby hráči zůstali zdraví, aby se jim vyhnula zranění i nemoci, aby kondici zase neztratili,“ řekl kouč kutnohorského mužstva.

Fotbalisté Sparty si na soustředění míče moc neužili. „Ale trochu přece jen ano,“ usmál se kouč. „Vždycky začínáme bagem, pak jsou nějaké hry a pak až jsme běhali. Bylo to pokaždé podobné,“ culil se trenér.

Příjemným zpestřením tak mohl být přípravný zápas, v němž svěřenci trenéra Šimáčka prohráli s Jičínem 1:4. „Domácí měli živější hráče nahoře. My jsme dokázali snížit na dva jedna. Pak nám to létalo kolem naší brány, soupeř trefil několikrát brankovou konstrukci. Takže jsem si myslel, že vyrovnáme, jak to tak někdy chodí. Ale nestalo se a Jičín přidal další dva góly,“ podotkl k utkání Šimáček. Jediný gól jeho týmu dal Moc. „Za to jsem hrozně rád. Vypadá velice dobře, ale trápí se v koncovce. Potřebuje sebevědomí, ten gól by mu mohl pomoci,“ dodal Pavel Šimáček.