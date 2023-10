Výsledky mládežnických týmů fotbalové Sparty Kutná Hora z mistrovských zápasů.

Ilustrační foto | Foto: Pavla Hájková

Starší dorost

Sparta Kutná Hora - Radim 6:1 (4:0)

Branky: 7., 90. Hanka, 20. Klement, 33., 36., 88. Moc, - 58. Sýkora

Kutná Hora: Petrásek - Benešovský, Klement, Roman, Marek, Schovanec, Bohatý, Hanka, Vavřík, Provazník, Kubrycht, Bruner, Šťastný, Polívka, Janoušek, Moc, Růžička

Radim: Šimon - Kubička, Kuchař, Zedník, Klabzuba, Chramosta, Michálák, Petrák, Sýkora, Růžička, Rak, Češpiva, Hyský, Koloc, Tuček, Růžička

Hodnocení trenéra Dominika Lengála: Domácí neporazitelnost pokračuje. Do tohoto utkání jsme museli udělat řadu změn, kvůli zraněním, nemocem a odjezdům na prodloužený víkend. Do sestavy se dostali hráči mladšího dorostu. První poločas od nás byl vcelku dobrý, když jsme rychle přenášeli hru a měli přesné přihrávky. Výsledek 4:0 o poločase je opět málo. Měli jsme dalších pět tutových šancí. Druhý poločas jsme se opět spokojili s výsledkem 4:0 a neměli takový pohyb, hráli sami na sebe a bylo tam hodně nepřesností a ztrát. Ve druhém poločase jsme měli také mnoho šancí a neproměnili je. Jsme rádi, že pokračujeme na vítězné vlně a příští týden v Litoli to budeme chtít potvrdit.

Starší žáci

FK Brandýs-Boleslav - Sparta Kutná Hora 0:4 (0:0)

Branky: 45., 54. Zinzer Jakub, 67. Lhoták, 72. Skubenych

Kutná Hora: Křivohlavý Max - Burda, Král Šimon, Tvrdík, Král Milan, Bohatý, Peroutka, Štícha, Zinzer Kryštof, Lhoták, Zinzer Jakub, Skubenych, Král Matyáš, Čáp, Brázda, Holan

Brandýs: Král - Jirásek, Pavlík Filip, Přibyl, Novák, Goryczka, Kolařík, Pavlík Dominik, Letsak, Hájek, Zelenka, Vaňousek, Jahoda, Kučera, Prištic, Jirků, Kupský

Hodnocení trenéra Tomáše Bohatého: Povzbuzeni čtvrtečním výkonem a výhrou v Nymburce, jsme chtěli porazit domácí Brandýs, proti kterému se nám v minulosti vůbec nedařilo. A povedlo se dokonale. Vypadá to, že nám „anglický týden“ svědčí. Což budeme chtít potvrdit ve středu v Berouně.

Mladší žáci

FK Brandýs-Boleslav - Sparta Kutná Hora 2:7 (1:4)

Branky: 12. John, 64. Krumphanzl – 3., 11., 16., 34., 60., 63., 70. Šálený

Kutná Hora: Dusil - Markup, Jungwirth, Šálený, Vlasák, Pokrupa, Tvrdík, Dusil, Mlejnek, Kolář, Dvořák, Zdychynec

Brandýs: Tomáš - Bacovský, Brtoň, Herout, Hlavica, John, Krumphanzl, Maršálek, Morávek, Stuchlík, Gabriel, Prištic, Kučera

Hodnocení asistenta trenéra Miroslava Šáleného: Výborná hra celého týmu. Po remíze v Nymburce si kluci spravili chuť. Výsledné skóre mohlo skončit ještě větším rozdílem.