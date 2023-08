Výsledky mládežnických fotbalových týmů Sparty Kutná Hora z mistrovských zápasů o víkendu.

Ilustrační foto | Foto: Pavla Hájková

Starší dorost

AFK Pečky - Sparta Kutná Hora 2:1 (2:0)

Branky: 20. Kozák, 30. Ort - 53 Beran

Kutná Hora: Petrásek - Bohatý, Klement, Schovanec, Chalupa, Zadražil, Benešovský, Beran, Hanka, Roman, Vavřík, Gottfried, Marek, Mlčoch, Kubrycht

AFK Pečky: Mašín - Vrba, Havelka, Zajíc, Kozák, Zaňák, Pošík, Muller, Náderník, Ort, Pošík, Arazim, Hubner, Kubát, Zícha

Hodnocení trenéra Dominika Lengála: Budu se opět opakovat, jsme jako na houpačce. Minulý týden jsme měli generálku v Přelouči, kde jsme předvedli hezký fotbal a v sobotu jsme byli v Pečkách a předvedeme hrozný fotbal bez pohybu a překvapení. První poločas byl soupeř lepší, my je nedokázali dostoupit, nebyli důrazní, náš první dotek byl hrůzostrašný a byli jsme alibisti, kteří nemají první myšlenku dopředu, ale bojí se hrát, tak to radši sklepnou zpět dozadu. Pečky si šly za vítězstvím. Druhý poločas se dost změnil a my hlavně diktovali hru, vytvořili si dost šancí, které musíme proměňovat. Mrzí mě to, takhle jsme opravdu nechtěli vstoupit do sezony. Bohužel je vidět, že my snad nechceme vyhrávat a když je potřeba zrychlit hra, tak jdeme pomalu k míči a hrajeme vše pomalu. Musíme se ponaučit a čeká nás opět, těžké venkovní utkání ve Velimi, tak snad to bude lepší.

Mladší dorost

Svitavy - Sparta Kutná Hora 6:0 (1:0)

Branky: 8. Fejt, 46. a 47. Havlát, 55. a 73. Urban, 65. Pešout (vl.).

Kutná Hora: Pospíšil - Musil, Janoušek, Pešout, Šťastný, Ovčačík, Polívka, Bouma, Bruner, Kotrouš, Zámostný, Judytka, Langr, Pěnkava

Svitavy: Komůrka - Fejt, Strýček, Zatočil O., Stodola, Švendt, Havlát, Hameder, Bednář, Urban, Bělovský, Zatočil M., Čuhel, Švec

Hodnocení trenéra Josefa Holuba: Tímto zápasem jsme dali výsledkové razítko na "báječné" výkony, které předvádíme zkraje soutěže. Zatímco minulý týden jsme utkání zuby nehty zvládli dovést do vítězného konce, tentokrát jsme, troufám si tvrdit s horším soupeřem, zcela propadli. Po herně solidní přípravě jsme si zřejmě mysleli, že nám půjde všechno samo. Je třeba slézt z hrušky a začít tvrdě pracovat.

Starší žáci

Sparta Kutná Hora - AFK Milovice 7:1 (5:1)

Branky: 19., 37. Lhoták, 21., 60., 80.Tvrdík, 26., 29. Peroutka – 37.Hlawiczka.

Kutná Hora: Křivohlavý Max - Tvrdík, Král Šimon, Zámostný, Král Milan, Bohatý, Peroutka, Štícha, Brázda, Lhoták, Křivohlavý Ben, Král Matyáš, Čáp, Holan

Milovice: Roušar - Hlawiczka, Vorel M., Němec, Janek, Lehocký, Hrbek, Táborský, Erben, Tancl, Havlíček, Soukup, Křáp, Nejezchleba, Vorel J.

Hodnocení trenéra Tomáše Bohatého: V prvním zápase nové sezony jsme si dokázali poradit s úmorným vedrem, nesmyslným nehokejovým střídáním v této kategorií a především se soupeřem, který nás v úvodních minutách vystrašil dvěma rychlými brejky. Pak jsme již měli zápas zcela ve své režii. Potěšitelným faktem bylo stírání rozdílů mezi posty. Góly dal obránce, záložník i útočník. Dobrý vstup do soutěže, ale výhru nijak nepřeceňujeme.

Mladší žáci

Sparta Kutná Hora - AFK Milovice 5:1 (1:1)

Branky: 19. Šálený, 38. Jungwirth, 42. Šálený, 50. Tvrdík, 51. Pokrupa - 6. Číla

Milovice: Kutálek - Něšnera, Dudák, Širc, Číla, Kašpar, Kramule, Petráš, Řehák, Liberda, Vorel, Attman, Křáp

Kutná Hora: Funda - Jungwirth, Šálený, Sýkora, Ostrihoň, Vlasák, Dvořák, Chernenko, Pokrupa. Tvrdík, Hulman

Hodnocení asistenta trenéra Miroslava Šáleného: Výhra se nerodila vůbec lehce. Hlavně v prvním poločase nám svým důrazem a nasazením v osobních soubojích soupeř dělal velké problémy. O výsledku rozhodl náš výborný vstup do druhého poločasu, kdy jsme soupeři gólově odskočili. Pak se utkání víceméně dohrávalo.