Porážka 0:3 se začala rodit v první půli, kdy Kutnohoráci inkasovali z penalty. Zbylé dvě branky padly ale až v závěru zápasu. „Nejsem spokojený. Byli jsme sice oslabení o nějaké hráče, ale soupeři chybělo více kvalitnějších kluků. Mrzí mě přístup hráčů. Pokud nebudeme přistupovat k zápasu zodpovědně, hrát na tisíc procent, nad své možnosti a budeme jen hledat záminky, proč to nejde, tak takové zápasy nebudeme zvládat,“ zdůraznil kutnohorský trenér Radek Kulhánek.

Kouč byl hodně zklamaný a výsledek hře odpovídal. Hra Sparty zase tak zlá nebyla. „Góly padly po našich individuálních chybách a špatném přístupu. Minule jsem kluky chválil, ale s daleko silnějším soupeřem náš přístup nestačil. Některé věci jsme podcenili a jiné neplnili. Tak zkušený soupeř nás snadno potrestá,“ věděl domácí trenér.

A co přílišný respekt proti týmu, který vede divizi B? „Určitě ne,“ odpověděl Kulhánek, „první poločas kvalitu měl. Soupeř do druhé půle nestřídal, jelikož měl jedenáct hráčů a v poli navíc brankáře. Z tohoto pohledu jsem zklamaný. Hráči, kteří měli ukázat, že patří do kádru, to neukázali.“

Prostřídání naopak uškodilo Kutné Hoře. „Souhlasím. Když odejde Marek Wolf, abychom ho pošetřili, tak postupně ztrácíme kvalitu. Hráči po zranění, jako jsou Kulhánek nebo Semerád, ještě nemají ideální herní praxi. Na projevu je to znát. Byli jsme pak slaboučcí a bídní,“ řekl Kulhánek. Zápas podle něj neměl grády: „Nelíbilo se mi to. Pracovali jsme na fyzičce, ale pořád se mi zdá, že to není takové, jaké bych si představoval.“

Na čí vrub šly obdržené branky? „Kdyby Béda Franc balon ukopl, tak by se asi penalta nepískala. Chyba už byla v průnikové přihrávce mezi oba stopery. Druhý gól jsme zavinili špatným pokrytím. Podcenili jsme situaci při presinku soupeře, kdy situaci nezvládl Jirka Kolůvek. Pak šel soupeř sám na bránu. Poslední gól jsme měli uhrát u lajny, ale nestalo se. Hráči chtějí pracovat, ale když jim chybí zkušenosti z vyšší soutěže, tak dělají chyby. Myslí si, že situaci zvládnou doběhnout, ale neděje se,“ odpověděl Radek Kulhánek.

V kutnohorské hře nakonec našel trenér i nějaká pozitiva. „Asi dvě tři dobře rozehrané standardní situace. Pak nějaké náznaky šancí.“ Kutné Hoře aktuálně chybí kvalitní útočník typu českobrodského Fikejze, který udržel balon. Na dobré cestě byl Dalibor Cimr, ale ten onemocněl. „Už je deset dní nemocný. K tomu jsme přivedli Zelenku, který je taky dravý, ale po operaci má stále bolesti. Absence útočníka je znát. Chyběl i gólový Hradílek, který dostal volno,“ litoval kutnohorský kouč.

Od začátku zkusil v útoku Wolfa s Kulhánkem. „Byla to jen zkouška. Jednou se to může povést, ale dlouhodobě to není řešení,“ dodal Kulhánek.

Kutná Hora – Český Brod 0:3 (0:1). Kutná Hora: Malý – Saulich, Bílek, Franc, Pleva – Nekvinda – Vlášek, Piskač, Šindelář – Kulhánek – Wolf. Střídali: Semerád, Kolůvek. Trenér Radek Kulhánek.