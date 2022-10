Velká pozornost byla upřena do Čáslavi, které nevyšel vstup do nové divizní sezony a má pouhé čtyři body. Ze svého trápení nevybředla ani s věhlasným protivníkem a jasně prohrála. Tři góly dostala od prvoligového Hradce už v prvním poločase, pak navíc nezachytila start do druhého dějství. Po hodině hry svítil na ukazateli skóre hrozivý stav 0:8. Domácí fotbalisté by se asi už raději viděli ve sprše. Nakonec hosté přidali další tři trefy. Hradec vede kouč Miroslav Koubek, který vedl dříve také Čáslav ve druhé lize.