V právě probíhající zimní přestávce jste přestoupil z Kutné Hory do Čáslavi. Co stálo za vaší změnou dresu?

Řekl bych, že jsem si toužil zahrát vyšší soutěž a chtěl jsem vyzkoušet něco nového. Jedná se pro mě o nový impulz a výzvu se prosadit po šesti letech někde jinde než v Kutné Hoře.

Berete to jako další krok vpřed ve vaší kariéře?

Vzhledem k tomu, že Čáslav působí ve vyšší soutěži, kterou jsem si vyzkoušel v předešlých letech v Kutné Hoře, beru přestup jako krok vpřed. Především ale nové angažmá beru jako novou výzvu, která mě dokáže fotbalově posunout.

Oba týmy jsou vlastně konkurencí. Nesetkal jste se s nějakým negativním ohlasem?

Samozřejmě proběhlo nějaké popichování již při námluvách a následně při loučení v kabině v Hoře. Věřím ale, že všichni pochopili důvod mého odchodu a touhu se zlepšovat. V Čáslavi jsem se s žádnými negativními ohlasy nesetkal, možná občas nějaká uštěpačná poznámka z legrace na tréninku, ale to vůbec neberu špatně.

V Kutné Hoře jste strávil několik sezon. Jak budete na tuto část kariéry vzpomínat?

Velmi pozitivně! Do Hory si mě přivedl Radek Kulhánek a po celých šest let jsme tvořili skvělou partu. Poznal jsem spoustu fantastických lidí, se kterými jsme zůstali i následně po mém odchodu v kontaktu. Zažili jsme postup do divize, finále poháru, odnesl jsem si šíleně moc vzpomínek a zážitků.

V Čáslavi vás čeká tuhý boj o záchranu. Nezvažoval jste kvůli tomu, zda vůbec kvůli tomu nabídce neodolat?

První kontakt a tréninky proběhly už v letní přípravě, ale bohužel se kluby nedokázaly domluvit a přestup se odložil na zimní přestávku. Podzimní část sezony jsme si já i klub samozřejmě představovali jinak, ale v prosinci jsme s čáslavským vedením i ohledně postavení v tabulce komunikovali, a i přes nepříznivou situaci jsem byl odhodlaný to zkusit. Ve finále jsem opravdu šťastný, že tu můžu být. Zázemí i tréninky jsou na vysoké úrovni a všichni v přípravě vyšlapujeme a jdeme za jediným cílem. O záchranu jsem bojoval i v Kuté Hoře, tak snad tentokrát budeme úspěšnější a já klubu dokážu splatit důvěru svými výkony.

Na hodnocení je ještě brzy. Ale jak jste herně zapadl do týmu?

Nastupuji na pozici beka, na což jsem byl zvyklý i v Hoře. Herní styl je mírně odlišný, museli jsme si vyjasnit určité herní prvky a stále si zažívám taktické návyky, které po nás vyžaduje trenér. Čeká nás ještě měsíc přípravy před začátkem jarní části soutěže, ve kterém si všechno, doufám, ještě více sedne.

Máte za sebou také soustředění. Jak náročné bylo? Pomohlo vám třeba k tomu, abyste zapadl do kolektivu?

Soustředění v Třeboni probíhalo formou dvoufázových tréninků, kdy jsme trávili každý den hodinu a půl dopoledne a odpoledne na tamní umělé trávě a po každém tréninku nás čekalo ještě dvacetiminutové posilování. Po večeřích jsme chodili regenerovat do lázní. V sobotu jsme odehráli zápas proti tamnímu klubu z krajského přeboru. Takže celkem náročné bylo, jelikož nejsme zvyklí trénovat v takové intenzitě. Následně jsme ale dostali dva dny volna a odpočinku. Parta je v Čáslavi skvělá, kluci mě přijali. Probíhaly různé tmelící akce jako karty, Playstation, sledování fotbalu v televizi nebo posezení po večeři. Takže se dá říct, že mi soustředění pomohlo i v tomto směru a určitě jsme se vzájemně lépe poznali a já více zapadl do kolektivu.

Lukáš MAREK

Bydliště: Praha

Narozen: 3. dubna 1995

Zaměstnání: Deloitte Advisory

Znamení: beran

Záliby: lyžování, cestování a poznávání cizích kultur

Oblíbené jídlo: kuřecí stehno s rýží/kaší

Oblíbené pití: záleží na příležitosti

Oblíbený film: Django Unchained

Oblíbená hudba: záleží na příležitosti