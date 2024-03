Na fotbalovém hřišti v Malešově se uskuteční už čtvrtý ročník Příměstského fotbalového kempu Tomáše Frejlacha. Vypsány jsou dva turnusy, kempy nabídnou hodně bohatý program.

Fotbalový tábor je pro chlapce i dívky, děti od čtyř do šesti let (ročníky 2018 – 2020) budou ve fotbalové školičce, děti od sedmi do čtrnácti let (ročníky 2010 – 2017) budou mít fotbalovou průpravu.

„Součástí kempu bude kompletní fotbalová průprava (rychlost, technika, dovednosti), kondiční trénink, mentální příprava. Chybět nebudou fotbalové osobnosti, které také povedou trénink, dále beseda se speciálními hosty a ve volných chvílích zajímavé aktivity (nohejbal, tenis, ping pong, agility) a speciální brankářské tréninky. Na konci dojde k vyhodnocení výkonnostního vzestupu a předání věcných cen,“ uvedl k programu organizátor kempu Tomáš Frajlach.

První turnus se uskuteční od 8. do 12. července, druhý od 15. do 19 července. Každý den bude program od 8 do 16 hodin.

Přihlásit své dítě můžete na telefonním čísle 728 083 844, nebo e-mailem: tomas.frejlach@gmail.com, kde lze získat další a podrobnější informace.