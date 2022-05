Fotbalový kemp je pro chlapce i dívky. Děti od čtyř do šesti let budou trénovat formou školičky, děti od sedmi do čtrnácti let budou mít fotbalovou průpravu. Mladí fotbalisté budou pilovat techniku, rychlost i dovednostní průpravu. Chybět nebude kondiční trénink nebo mentální příprava. Součástí bude účast fotbalových osobností a jejich vedení tréninkové jednotky, beseda se speciálními hosty, zajímavé aktivity ve volných chvílích (nohejbal, tenis, ping pong, agility), speciální brankářské tréninky. Na závěr dojde k vyhodnocení výkonnostního vzestupu po absolvování kempu, předání věcných cen hráčům.