„Hrálo se v mrazivých podmínkách a utkání se nám oproti těm minulým moc nepovedlo,“ přiznal gólman Kutné Hory Petr Malý, který tentokrát do hry nezasáhl. „My jsme se nedokázali vypořádat s hlubokým defenzivním blokem soupeře, který spoléhal na brejky. My jsme hodně kazili v mezihře, v utkání bylo málo šancí na obou stranách. V poslední minutě jsme z ojedinělého útoku dostali gól. Čekali jsme, že bude odpískaný faul na našeho hráče. Ale to nás neomlouvá,“ dodal Petr Malý.

V dresu Kutné Hory se poprvé představil Vojtěch Němec. Ten naposledy působil u konkurence v Poříčanech, v zimě zkoušel štěstí v divizním Českém Brodě. "Na jaro by měl být u nás," řekl gólman Malý.

Poločas: 0:0.

Kutná Hora: Vágner – Čičatka, F. Čáp, Franc, M. Čáp – Strnad, Piskač, Nekvinda, Exner – Šámal – Křelina, střídali Honc, Němec, Schovanec, Dostál.