Výsledky Sparty Kutná Hora z mistrovských zápasů o víkendu 26. - 28. května.

Z fotbalového utkání krajského přeboru Kutná Hora - Spartak Příbram | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

A tým muži

Povltavská FA B - Sparta Kutná Hora 4:3 (3:1)

Branky: 25. Mareš, 44., 57. Hlinák, 45. Babeshko – 41., 62. Němec, 90.+3 pok. kop Wolf

Kutná Hora: Malý – Pleva, Franc, Nekvinda, M. Exner – Strnad, Wolf (79. F. Čáp), Piskač, Honc – Cimr (46. Šámal), L. Křelina (59. M. Čáp)

Povltavská FA: Malý – F. Čáp (8. Čičatka), Wolf, Franc, Pleva (71. M. Čáp) – Honc, Piskač, Strnad, M. Exner (46. Vokoun) – Cimr (71. M. Čáp), Němec

Hodnocení sportovního ředitele týmů dospělých Miloše Maliny: Hrozné, my se porážíme vlastními chybami. Všichni jsme se tady shodli, že jsme jasně lepší a prohrajeme 4:3? Po hrubých chybách, zase! To není normální. Ve druhé minutě šel sám na bránu Exner, nedal, a v 5. minutě Franc nastřelil břevno. Domácí potom z penalty po nesmyslném faulu dali na 1:0. Ve 43. minutě jsme vyrovnali a do přestávky jsme stihli ještě po dvou hrubkách dvakrát inkasovat! Jsme pouťová, zájezdní jedenáctka, která může akorát jezdit po vesnicích a dělat ostudu. Je to pořád jako přes kopírák. Za tři zápasy s týmy ze spodku tabulky jsme dostali dvanáct gólů, soupeři jenom trestají naše chyby. Z těch dvanácti jsme si jich deset dali sami.

B tým muži

Sparta Kutná Hora B/Malín - Tupadly 0:3 (0:3)

Branky: 8., 30. Vančura, 38. Hašek

Tupadly: Lipták - V. Pipek (79. D. Krajíček), Kořínek, Zahradník, Št. Krupička (58. Vojáček), Válek, Hudec (82. Šim. Pipek), Št. Pipek (58. F. Koudelka), R. Plíhal, Hašek (71. Šemík), Vančura

K.Hora/Malín: Petrásek - Metlushko, Franc, Barenčík, Vosáhlo (72. Malimánek), J. Krupička, Hozman (70. Daniel), Henrich, Auer, Kolůvek, Badarau (31. Benešovský)

Čáslav zápas jara nezvládla. Spravedlnost se nám vysmála do očí, řekl Svoboda

Starší dorost

Spartak Příbram - Sparta Kutná Hora 3:1 (1:1)

Branky: 16. Jeník, 46. Jeník, 52. Prokeš - 37. Vavřík

Kutná Hora: Mach - Dostál, Mommers, Pustovoitov, Kapounek, Vavřík, Škopek (86. Benešovský), Beran, Zadražil D. (54. Chalupa), Hanka (56. Roman), Bohatý (54. Schovanec)

Příbram: Novák - Prokeš, Prokeš, Polák, Hejduk, Šulitka, Srch, Voříšek (75. Slabý), Květ (85. Peškař), Novotný (87. Kadlec), Jeník (89. Žůrek)

Hodnocení trenéra Dominika Lengála: Bohužel někteří hráči pořád nepochopili, že bojujeme za klub, bojujeme o záchranu, někteří hráči si jdou jen zahrát a je jim jedno, zda prohrají nebo vyhrají. V utkání byl soupeř více na míči, my hráli z bloku s čímž si soupeř nevěděl tolik rady a jen nakopával dlouhé míče, což jsme vždy posbírali. Pokud jsme byli na míči a hráli na maximálně tři doteky, tak jsme Příbrami vykombinovali a dostali se na dosah jejich bráně, kde nám chybí, ale v posledních dvaceti metrech finální fáze, tam jsme bezzubí. Tímhle utkáním jsme si zkomplikovali boj o záchranu, ale my se nevzdáváme a bojujeme do posledního utkání.

Mladší dorost

Spartak Příbram - Sparta Kutná Hora 7:0 (1:0)

Branky: 34. Novotný Jakub, 51. Žůrek Jan (pen.), 59. Žůrek Jan, 65. Sobotka Pavel, 68. Kosán Ondřej, 73. Kosán Ondřej, 79. Synek Michal

Kutná Hora: Snegirev - Šťastný, Balvín, Marek, Polívka, Bruner, Pešout, Provazník, Roman, Musil, Matz, Beran

Příbram: Packert - Kozák, Burda, Pelcl, Slabý, Bárta, Smola, Žůrek, Sedláček, Novotný L., Kosán, Novotný J., Šulitka, Synek, Bertoš, Sobotka

Hodnocení trenéra Josefa Holuba: Domácí nás přeběhli jak přechod pro chodce za hustého provozu. Byli rychlejší, agresivnější, hladovější. V první půli jsme se ještě drželi - jedinou branku jsme inkasovali po nedůrazném odkopu a v závěru poločasu jsme mohli i vyrovnat. Po deseti minutách druhého dějství jsme však inkasovali ze zbytečné penalty a naše obranná hra se úplně rozsypala, v útoku jsme byli neškodní. Nejspíš se na nás podepsal náročný program, který táhneme víceméně ve dvanácti lidech. A když nám nepomůžou starší žáci, kteří hráli ve stejný čas, musí se to nutně projevit. Ale hledíme směle vpřed a výpadek jsme odhodlaní odčinit už ve středu v odloženém utkání v Kosmonosech.

Starší žáci

Sparta Kutná Hora - AFK Pečky 9:1 (4:1)

Branky: 17., 28.Bouma, 25.Langr, 35.,44. Lhoták, 48.Tvrdík, 56.Čáp, 62.Peroutka, 67.Zámostný Jan

Kutná Hora: Křivohlavý Max - Tvrdík, Janoušek, Král, Bohatý, Bouma, Peroutka, Judytka, Lhoták, Langr, Štícha, Smoček, Zámostný Jan, Zámostný Štěpán, Gottfried, Švanda, Čáp

Pečky: Mikšovský - Želivský, Chrástný, Kaštánek, Litomyský, Jaroš, Kubíček, Holý, Koráb, Kubát, Dekastello, Hubsch, Metelec, Křížka, Plíšek, Chudoba, Opočenský, Trávníček

Hodnocení trenéra Tomáše Bohatého: Byla to vítězná odveta i s úroky. Zápas se nám povedl, až na prvních patnáct minut druhé půle jsme podali povedený výkon a utkání měli zcela ve své režii. Oproti podzimu jsme zlepšili efektivitu v zakončení a dvě kola před koncem jsme překonali magickou metu sta vstřelených gólů.

Dominance z první půle vyprchala. Bod je pro nás málo, litoval Junek

Mladší žáci

Sparta Kutná Hora - AFK Pečky 10:0 (6:0)

Branky: 2.Šálený, 6.Křivohlavý, 13.Šálený, 25.Křivohlavý, 27.Šálený. 31.Šálený, 42.Ostrihoň, 43.Ostrihoň, 59.Šálený, 70. Jungwirth

AFK Pečky: Zamouřil - Říha, Trávníček, Salerno K., Salerno L., Švára, Štégl, Peška, Krulický, Levíček, Opočenský, Pavlů, Chudoba, Bacílek, Šuk, Hübner, Horníček, Říha, Lahodová

Kutná Hora: Dusil - Markup, Čáp, Jungwirth, Šálený, Sýkora, Ostrihoň, Vlasák, Zdychynec, Křivohlavý, Chernenko, Dvořák

Hodnocení asistenta trenéra Miroslava Šáleného: Po rychlých dvou brankách v úvodu zápasu se kluci uklidnili a měli zápas ve své moci. Byla to jen otázka skóre.