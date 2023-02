„První poločas nám výsledkově nevyšel, dobré to nebylo ani herně. Měli jsme problém s rozestavením soupeře, dělal nám problém v napadání, hrál vysoký presink. Kvůli tomu se nám nedařila rozehrávka. Nešlo nám to a bylo to hlavně kvalitou soupeře. Oni hráli jednoduše, nechtěli moc kombinovat a po dvou rychlých brejcích nám dali dva góly. My jsme alespoň snížili,“ uvedl k prvnímu poločasu trenér kutnohorské Sparty Libor Tichý. „Ve druhém poločase kluci splnili to, na čem v tréninku pracujeme. Byli jsme agresivní, houževnatí a ukázal se charakter týmu. Skóre jsme otočili na svoji stranu. Góly jsme dávali po pěkných akcích, to mě těší,“ zhodnotil výkon týmu ve druhém poločase kouč Kutné Hory.

Sázavský trenér Pavel Chuchla lituje ztrát kvalitních fotbalistů

Hráči se s náročným programem popasovali na výbornou. „Předvedli jsme solidní výkon i po náročných dávkách. Bylo to herně v pořádku a jsem rád, že jsme v pořádku i zdravotně. Teď už budeme dělat na fotbalových věcech,“ dodal Libor Tichý.

Branky Kutné Hory: Čičatka 2, Křelina 2, Barenčík, Cimr. Poločas: 1:2

Sparta Kutná Hora: Malý – M. Čáp, F. Čáp, Franc, Vokoun – Strnad, Piskač, Wolf, Pleva – Honc, Cimr, střídali Dostál, Čičatka, Barenčík, Exner, Mommers, Nekvinda, Šámal, Křelina.