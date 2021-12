Byl to zvláštní fotbalista. Říkalo se mu Čára nebo Pecháček, takovou měl občas smůlu. Vždyť nikdy nedal ani jeden ligový gól, přitom odkopal v dresu slavné Dukly 328 utkání a získal sedm mistrovských titulů! Když už góly dával, tak do vlastní sítě, tím byl pověstný. Přesto ho jiná legenda, brankář Ivo Viktor, měl tak rád, že mu ve své biografické knize věnoval celou kapitolu. Čadek byl totiž dobrácká povaha, navíc bojovník, co kamaráda nikdy nenechal ve štychu.