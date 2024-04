Výsledky mládežnických týmů fotbalové Sparty Kutná Hora z mistrovských zápasů o víkendu 13. - 14. 4. 2024.

Mládežnický tým Sparty Kutná Hora | Foto: Sparta KH

Starší dorost

Ostrá/Lysá - Sparta Kutná Hora 0:5 (0:3)

Branky: 11., 25., 41. Schovanec, 64. Beran, 81. Čapek

Kutná Hora: Pospíšil - Benešovský, Klement, Rezler, Růžička, Schovanec, Bohatý, Hanka, Zadražil, Beran, Kubrycht, Vavřík, Provazník, Macháček, Čapek, Marek

Ostrá/Lysá: Roušar - Říman, Vojtěch, Queiroz, Řehák, Hradecký, Havlík, Čejka, Micka, Říman, Krameš, Podkonický, Švásta, Tykva

Hodnocení trenéra Dominika Lengála: Věděli jsme, že v Ostré nás nečeká nic lehkého. Soupeř je velmi silný individuálně, a proto jsme potřebovali předvést kvalitní výkon, což se povedlo. Na krásném hřišti jsme měli ze začátku utkání paradoxně problém s prvním dotekem. Od 5. minuty jsme se ale srovnali a vše zkvalitnili. Soupeř hrál z hlubokého bloku a my museli být trpěliví, rotovat, být v pohybu a vytvořit díry v jejich obraně. To se povedlo v 11. minutě, kdy po krásném centru Kubrychta, hlavičkoval z malého vápna Schovanec na 0:1. Soupeř nic neměnil pořád hrál z hlubokého bloku a byla jen otázka času, kdy přidáme další branky. V utkání měl Schovanec obrovskou chuť a do poločasu vstřelil hattrick, poločas 0:3. Ve 2. poločase jsme zřejmě pod dojmem, že máme nahráno, nehráli tak soustředěně a občas dělali zbytečné složitosti. Všechny takto ztracené míče jsme ale vybojovali zpět. Nakonec jsme ve druhém poločase přidali ještě dvě branky a konečný stav 0:5 je krásný. Kluky musím pochválit, pracujeme jako tým a to je hlavní. Ale musíme být stále pokorní a pracovat dál. Hola hola derby se Suchdolem volá.

Mladší dorost

FK Orlicko - Sparta Kutná Hora 0:2 (0:1)

Branky: 32. Balvín, 52. Štícha

Kutná Hora: Brejša - Janoušek, Smetana, Pešout, Čapek, Šťastný, Ovčačík, Bouma, Polívka, Judytka, Balvín, Tvrdík, Štícha, Bohatý, Burda, Lhoták

Orlicko: Borovička, Myšák, Dvořák, Fišer, Hajzler, Kollert, Šenkýř, Dostál, Hottmar, Pirkl, Štantejský, Vacek, Eliáš, Sedlák, Pácl, Kalcovský

Hodnocení trenéra Josefa Holuba: Vítězství se nerodilo lehce. Málo jsme se pohybovali a domácí hráči k nám rychle přistupovali, což našim „kudrlinkářům“ vůbec nevoní. I tak jsme se dostali do jednogólového poločasového vedení. O pauze jsme do arény vypustili hladové mladé vlky a obraz hry se přece jen změnil. Hrálo se nahoru - dolů, přišly střely i nějaké šance na obou stranách, z nichž jednu jsme dokázali proměnit ve dvougólový rozdíl. Dá se říct, že ke třem bodům jsme se herně protrápili, ale i takové výhry mají svou cenu. Větší než jednoznačné zápasy. A pozitiv se najde určitě víc - plnohodnotné nasazení pěti žáků z dorazového ročníku, první jarní čisté konto, úspěšné završení naší ságy „Na podzim nám nařezali, na jaře jim to vrátíme“ (bilance 2-1-0 oproti podzimní 0-0-3) a podpora našich fanoušků, kteří nelitovali cesty do Ústí nad Orlicí a přijeli nám držet palce. Díky. V naší soutěži nás o víkendu čeká pauza, takže pojedeme hrát jako B tým do nedalekých Uhlířských Janovic, kam všechny samozřejmě zveme.

Starší žáci

Sparta Kutná Hora - Sokol Hustouň 7:1 (4:0)

Branky: 2., 14. Skubenych, 9., 53. Lhoták, 10. Peroutka, 50., 79. Zinzer Jakub – 74. Kaiml

Kutná Hora: Křivohlavý Max, Jelínek - Tvrdík, Burda, Král Šimon, Král Milan, Bohatý, Peroutka, Štícha, Skubenych, Lhoták, Zinzer Jakub, Zinzer Kryštof, Čáp, Král Matyáš, Křivohlavý Ben, Holan

Hostouň: Látal - Popovský, Křtěn, Muller Jan, Muller Tomáš, Horák, Hanč, Vaňha, Kaiml, Hasalík, Holuša, Reger, Stříbrský, Čáp, Mahdouani, Zeman, Měchýř

Hodnocení trenéra Tomáše Bohatého: Podařený úvod a rychlé góly daly ráz celému utkání, ve kterém jsme neměli výraznější výpadek. Šance jsme si vytvářeli buď vydařenou kombinací nebo rychlými brejky. Byli jsme i spokojeni s dobře zvládnutou obrannou činností z vyšším postavením beků, kteří nám vytvářeli přečíslení ve středu pole.

Mladší žáci

Sparta Kutná Hora - Sokol Hostouň 3:3 (2:2)

Branky: 1. Hulman, 17. Ostrihoň, 45. Šálený – 32. Vrkoč, 34. Mészáros, 52. Burgr

Kutná Hora: Markup - Jungwirth, Šálený, Ostrihoň, Vlasák, Pokrupa, Nevlud, Kolář, Dvořák, Zdychynec, Sýkora, Hulman, Pokrupa, Demel

Kunice: Mišinec - Hubner, Boloteniuk, Mészáros , Burgr, Salamashenko, Vrkoč, Urban, Hort, Krupička, Mraček

Hodnocení asistenta trenéra Miroslava Šáleného: Narazili jsme na soupeře, který měl ve svém týmu fyzicky vyspělé hráče, přes které jsme se těžko prosazovali. O výsledku rozhodl první poločas, kdy jsem vedli 2:0 a nedokázali odskočit na větší brankový rozdíl. Naopak soupeř dokázal těsně před přestávkou srovnat. Ve druhé půli jsme šli opět do vedení, ale soupeř záhy srovnal. Ve zbytku zápasu se nám i přes brankové příležitosti nepodařilo vstřelit vítěznou branku.

Ostatní zápasy

Starší žáci B: Sparta Kutná Hora B - Dolnobousovský SK 1:6

Mladší žáci B: Sparta Kutná Hora B - Dolnobousovský SK 4:1

Starší dorost B: Malín/Močovice - Sparta Kutná Hora B 0:8