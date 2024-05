Mladší dorost

Smiřice/Černilov - Sparta Kutná Hora 0:3 (0:3)

Branky: 5. Zámostný, 14. Ovčačík, 45. Bruner (p.)

Kutná Hora: Pospíšil - Bouma, Šťastný, Čapek, Bruner, Ovčačík, Kramář, Polívka, Janoušek, Smetana, Langr, Judytka, Musil, Smoček, Zámostný, Brejša

Smiřice: Beneš - Blažek, Hlaváček, Čermák, Hájek, Hlava, Malíř, Burián, Kvíčera, Semerák, Cepl, Kalna, Taubner, Pácal, Kvičera, Havelka

Hodnocení trenéra Josefa Holuba: Nastoupili jsme v sestavě s gólmanem Pospíšilem, který si dirigoval obranu. Na soupeře jsme nastoupili od začátku a v 5. minutě jsme vedli. Hráli jsme s balonem na noze a byli jsme odměněni dalšími dvěma góly. Po delší poločasové přestávce kvůli dešti jsme se do soupeře opět zakousli, přehrávali jsme ho a střely na branku byly nebezpečné. Bohužel domácí gólman s pomocí spoluhráčů neinkasoval. I náš gólman měl skvělé zákroky po ojedinělých šancích. Bohužel se nám po faulu opět zranil nás střelec Bruner. Kluci za vytrvalého deště kontrolovali hru a soupeře skoro k ničemu nepustili. Zasloužená výhra.

Starší žáci

AFK Sadská - Sparta Kutná Hora 0:1 (0:0)

Branky: 45. Lhoták

Kutná Hora: Křivohlavý Max - Tvrdík, Burda, Král Šimon, Král Milan, Bohatý, Peroutka, Štícha, Skubenych, Lhoták, Zinzer Jakub, Čáp, Král Matyáš, Holan, Zámostný, Křivohlavý Ben

Sadská: Kvíz - Čechrák, Šubrtová, Poláček, Zrejdl, Zinek, Král, Steinmetz, Mašek, Kozák, Svoboda, Martínek, Zárubová, Yamborko, Koubek

Hodnocení trenéra Tomáše Bohatého: V Sadské jsme navázali na výborný výkon z minulého zápasu. I když jsme dali pouze jeden gól, proti sedmi zásahům s Poděbrady to herně bylo snad ještě lepší. Zejména druhý poločas týmu nebylo co vytknout, snad jen větší důraz a jednoduchost v zakončení. S herním projevem jsme byli spokojeni již v prvním poločase, i tak se chybičky našly. Po dovysvětlení v pauze pak už vše klapalo. Kluci pochopili a my do zápasu už nemuseli zasahovat. Uhráli si to sami, nás už nepotřebovali. Pro kouče asi největší odměna. Kdo čte naše komentáře, ví, že ne vždy jsme spokojeni. Často býváme kritičtí, ale teď nelze než chválit. K dobré kvalitě utkání přispěl i domácí tým. Sadská hraje dlouhodobě velmi dobrý fotbal, přesně takový, který posouvá herní kvalitu hráčů. Míč je na zemi, žádné nakopávání, snaha přehrát soupeře kvalitou doteků, kvalitou na míči. Pak je radost hrát takové zápasy.

Mladší žáci

AFK Sadská - Sparta Kutná Hora 1:8 (0:5)

Branky: 61. Petrus – 4. Šálený, 13. Křivohlavý, 17. Král, 26. Ostrihoň, 28. Nevlud, 44. Král, 45. Šálený, 50. Křivohlavý

Kutná Hora: Dusil - Markup, Šálený, Vlasák, Sýkora, Nevlud, Ostrihoň, Dvořák, Křivohlavý, Král, Vaněček, Demel, Zdychynec

Sadská: Košnar - Záruba Martínek, Rohan, Cidlinský, Petrus, Pohunek, Vávra, Sus, Barták, Buchar, Král, Yamborko, Mukan, Syrovec, Mandro

Hodnocení asistenta trenéra Miroslava Šáleného: Fotbal na jednu branku. Celý zápas jsme měli ve své moci. Škoda obdržené branky, která padla po naší jednoduché chybě v rozehrávce.