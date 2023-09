Výsledky mládežnických týmů fotbalové Sparty Kutná Hora z mistrovských zápasů.

Starší dorost

Suchdol - Sparta Kutná Hora 2:5 (0:1)

Branky: 88. Šíbrava, 90. Šíbrava - 4. Beran, 50. Bohatý, 51. Hanka, 70. Beran, 89. Schovanec

Kutná Hora: Petrásek - Benešovský, Klement, Roman, Marek, Schovanec, Bohatý, Zadražil, Hanka, Vavřík, Bouma, Provazník, Matz, Beran, Kubrycht

Suchdol: Karásek - Lhotka, Kmoch, Laštovka, Loužil, Šíbrava, Šíbrava, Petrus, Jaroš, Vlček, Loužil, Králík, Lovětínský, Šlapák, Melcer, Hofmiler

Hodnocení trenéra Dominika Lengála: Tři body z derby počítáme všemi deseti. Věděli jsme, že derby jsou vždy nevyzpytatelná a nebude to nic jednoduchého. Začátek utkání jsme chytli, kdy jsme ve 4. minutě dali na 1:0. Následovala hluchá pasáž, kdy šlo jen o nepřesnosti a bylo to rozhádané. První poločas nám chyběl pohyb, byli jsme líní na krok a nevytvářeli si dobré pozice. A po celé utkání nás zlobil také první dotyk, kdy nás míč skoro pořád fackoval. Druhý poločas jsme zapnuli na jiný režim a třicet minut jsme soupeře k ničemu nepustili. Hráli jsme rychle v pohybu a bylo to znát. Ke konci jsme se spokojili s vyšším vedením a udělali zbytečné hrubky, kdy jsme nezachytili náběhy a dostali dva góly. Soupeř má skvělé individuality, o kterých jsme věděli, ale i přesto, že jsme si k tomu něco řekli, tak jsme soupeře pustili k šancím. Derby je doma a vítězná vlna pokračuje a to je hlavní. Příští týden musíme zlepšit výkon a doma divákům ukázat kvalitní fotbal.

Mladší dorost

FK Chlumec nad Cidlinou - Sparta Kutná Hora 0:2 (0:1)

Branky: 38. Bouma, 69. Šťastný

Chlumec: Mandát - Romaniuk, Syřiště, Šmejda, Dvořáček, Bradna, Volejník J., Drusan, Kříž, Reil, Volejník Š., Husak

Kutná Hora: Pospíšil - Janoušek, Musil, Smetana, Mlčoch? Šťastný, Bouma, Polívka, Kramář, Zámostný, Judytka, Pištora, Macháček, Langr, Hannich

Hodnocení trenéra Josefa Holuba: Velmi cenné vítězství. Domácí nejenže chtěli hrát fotbal, ale dokázali i patřičně přitvrdit. Ještě tak před čtrnácti dny by to na nás platilo a nejspíš bychom se jejich skluzů zalekli. Ne tak nyní. Hráli jsme svoji hru, snažili se aktivně napadat. I když jsme v zápase měli hluchá místa, nepodařil se nám vstup do druhého poločasu, a několika chybami, které ke kombinační hře od brankáře patří, nabídli soupeři šance, zvítězili jsme dle mého soudu naprosto zaslouženě, když jsme na rozdíl od domácích dvě své příležitosti proměnili. Výkon bych označil slovy dobrý, bojovný a kolektivní. Čeká nás čtrnáctidenní pauza, ve které chceme intenzivně potrénovat. Hráči budou k dispozici trenérovi pro víkendové utkání B týmu.

Starší žáci

Sparta Kutná Hora - SK Kosmonosy 3:0 (1:0)

Branky: 6., 66. Lhoták, 74. Zinzer Jakub

Kutná Hora: Křivohlavý Max - Burda, Tvrdík, Brázda, Král Milan, Bohatý, Peroutka, Štícha, Lhoták, Zinzer Jakub, Zinzer Kryštof, Zámostný Štěpán, Skubenych, Holan, Král Matyáš, Křivohlavý Ben

Kosmonosy: Hůlka - Šebek, Slobodianuk, Švadlenka, Hlaváček, Hanvald, Šlégr, Sheiko, Vomhagen, Cína, Šudoma, Kučera, Muller, Hampl, Kříž, Doubek

Hodnocení trenéra Tomáše Bohatého: Doufal jsem, že dokážeme pracovitost a zápal, které máme v trénincích, promítnout do tohoto zápasu. A stalo se. Výsledek je jasný, je to výhra s kvalitním soupeřem. Průběh zápasu není nutné hodnotit. Co chci však vyzdvihnout je tréninková píle, nadšení, vášeň, pohoda a snaha učit se, odstraňovat chyby a neustále se zlepšovat. A je jedno, jestli jsem hráč prvního nebo druhého týmu. Chemie v týmu funguje bezvadně. A to mě neskutečně baví. Jednou si nahoře, jednou dole. Určitě dostaneme nějakou facku, ale ty správné základy máme. Jsme dobře naladěni.

Mladší žáci

Sparta Kutná Hora - SK Kosmonosy 5:1 (1:0)

Branky: 2. Šálený, 42. Jungwirth, 54. Šálený, 57. Ostrihoň, 66. Dusil – 69. Holík

Kutná Hora: Dusil - Markup, Jungwirth, Šálený, Ostrihoň, Vlasák, Chernenko, Tvrdík, Kolář, Zdychynec, Dvořák, Sýkora

Kosmonosy: Košek - Žoček, Laušman, Pešta , Holík, Dubský, Jákeš, Mergbi, Hůlka, Varga, Dobai, Čechlovský, Boubín

Hodnocení asistenta trenéra Miroslava Šáleného: Kvalitní utkání z obou stran. O vítězství jsme rozhodli ve druhém poločase, kdy jsme soupeři gólově odskočili. Škoda inkasované branky v závěru utkání.