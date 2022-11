Čáslavská cesta podzimní částí sezony byla v divizní skupině C spíše noční můrou. Tým trenéra Jakuba Svobody zvítězil jen třikrát a v tabulce se krčí na třinácté pozici s pouhými dvanácti body. Náskok na poslední Brandýs? Dva body. Na jaře má Čáslav co dohánět. Dvacet nastřílených gólů je pramálo, ještě horší je pohled na góly inkasované – těch bylo 36, což je po posledním Brandýsu nejhorší bilance. A to může být Čáslav ještě ráda, že má Karla Hejného. Ten zaznamenal osm přesných zásahů. Kanonýrům soutěže kraluje Patrik Žitka z Velkých Hamrů s osmnácti góly.

18 – Patrik Žitka (Velké Hamry)

10 – Tomáš Kabourek (Letohrad), Petr Havel (Turnov)

9 – Jakub Slavík (Trutnov)

8 – Milan Macek (Benátky), Karel Hejný (Čáslav)

Krajský přebor

Kdo že to vládne nejvyšší krajské soutěži? No přece nováček ze Sokolče. Jeho výkony a především výsledky stojí za povšimnutí. Nejvíce bodů – 34. A také nejvíce nastřílených gólů – 38 (spolu s Hřebčí). To je fantastická vizitka. A mezi nejlepší střelce soutěže patří také sokolečský vytáhlý forvard Matěj Peterka, který přišel do týmu po prvním jarním kole z poděbradské Bohemie. A vedlo se mu více než dobře. Do konce podzimní části sezony stihl nasázet protivníkům jedenáct branek. Stejně jako exligista Miroslav Slepička ze Spartaku Příbram a hřebečský Miroslav Novák. To Kutná Hora měla po pádu z divize asi jiné představy a plány. Jejích jednadvacet bodů a osmá pozice není asi na velkou spokojenost. Mezi lepší střelce se zařadil jen Libor Křelina, autor šesti podzimních tref.

11 – Miroslav Slepička (Spartak Příbram), Matěj Peterka (Sokoleč), Miroslav Novák (Hřebeč)

10 – David Snop (Sokoleč), Jan Jícha (Velim)

..

7 – Tomáš Bím (Poříčany)

6 – Libor Křelina (Kutná Hora)

4 – Jakub Provazník (Sokoleč), Vratislav Hlaváč (Sokoleč)

I.A třída – skupina B

O spokojenosti nemůže být řeč. Ani v Hlízově a už vůbec ne v Čáslavi s rezervou. Tyto celky měly jistě zcela jiné cíle. Hlízov se v minulých sezonách pral o nejvyšší příčky, nyní se musí chtě nechtě spokojit s devátým místě a dvaceti body. Čáslavské béčko má bodů pouze jedenáct a je předposlední, s jednobodovým náskokem před posledním béčkem Vlašimi. Ani střelci těchto tým rozhodně nehráli prim v soutěži. Té vévodí s devatenácti góly dolnobousovský Michal Pažout. Střelecký standard si ale dlouhodobě drží zkušený hlízovský ofenzivní tahoun Vladimír Maxa, který dal devět branek.

19 – Michal Pažout (Dolní Bousov)

13 – Ondřej Martínek (Bohemia Poděbrady)

12 – Michael Azilinon (Poříčí n. S.)

10 – Petr Galuška (Poříčí n. S.), Jozef Flóro (Úvaly), Matěj Novák (Bohemia Poděbrady), Michal Ugwu (Vlašim B)

9 – Štěpán Urban (Úvaly), Vladimír Maxa (Hlízov), Zdeněk Bělík (Dolní Bousov)

…

8 – Jan Kalina (Bohemia Poděbrady), Jan Vacík (Polaban Nymburk)

5 – Matouš Brabec (Čelákovice), Matěj Brabec (Lysá nad Labem), Lukáš Jiráň (Slovan Poděbrady), Tomáš Kříž (Lysá nad Labem), Pavel Mišák (Slovan Poděbrady), Martin Puk (Hlízov)

I.B třída – skupina C

Skvělé výkony i výsledky vynesly mužstvo Vrdů na třetí příčku tabulky krajské I.B třídy ve skupině C v poločase soutěže. Jen tříbodovou ztrátu má mužstvo na vedou Vykáň. A svěřenci trenéra Romana Masopusta patří také mezi nejlepší kanonýry. Devatenáctiletý talent David Šveřepa je vůbec nejlepším kanonýrem soutěže, na kontě má šestnáct zásahů. A zdatně mu sekunduje jeho kolega z útoku Filip Víšek, te dal o tři góly méně. Vrdy se tak mohou pyšnit i díky těmto dvěma střelcům největším počtem nastřílených branek – 55. A to je pořádná porce. Zato Bílé Podolí je na tom velice špatně. Je se třemi body úplně poslední, nasázelo jen třináct gólů. O osm z nich se postarali čtyřgóloví Tomáš Švadlenka a Luboš Štoček.

16 – David Švěřepa (Vrdy)

14 – Maroš Klimpl (Jíkev)

13 – Filip Víšek (Vrdy)

12 - Štěpán Jareš (Semice)

11 – Lukáš Dozorec (Ostrá)

10 – Jan Kočí (Vykáň)

9 – Radek Hanzlík (Vykáň), Tomáš Vlasák (Sadská), David Veselý (Jíkev)

8 – Martin Grospič (Pátek), Tomáš Fichtner (Jíkev), Matěj Kasal (Velim B), David Čemus (Sadská), David Brunclík (Pečky)

…

5 – Vojtěch Semrád (Vrdy), Michal Vávra (Vrdy)

4 – David Kapounek (Vrdy), Tomáš Švadlenka (Bílé Podolí), Luboš Štoček (Bílé Podolí)

I.B třída - skupina D

Tři týmy nastupují v krajské I.B třídě skupině D. A dva tradiční celky – Uhlířské Janovice a Sázavu - předskočil nováček z Kácova (20 bodů). Je zatím čtvrtý. Stejně bodů má šestá Sázava, o čtyři méně pak osmé Janovice. Nejlepším střelcem soutěže je sice se čtrnácti zářezy na pažbě Michal Davídek z týmu Sedlec-Prčice, který soutěž vede, ale zahanbit se nenechali ani kanonýři z Kutnohorska. Deset branek dali kácovský Michal Zeman a janovický Martin Jelínek. Na sedmi trefách je sázavský Luděk Steinocher.

14 – Michal Davídek (Sedlec-Prčice)

10 – Michal Zeman (Kácov), Zdeněk Šmejkal (Jevany), Martin Jelínek (Uhlířské Janovice)

9 – Martin Sus (Říčany), Štěpán Průcha (Teplýšovice), Jan Vodička (Kunice), Robert Šobíšek (Jevany)

…

7 – Luděk Steinocher (Sázava)

6 – Artur Pane (Kácov)