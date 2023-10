Výsledky mládežnických týmů fotbalové Sparty Kutná Hora z mistrovských zápasů o víkendu.

Starší dorost

Litol - Sparta Kutná Hora 1:6 (1:2)

Branky: 28. Šimon - 1., 10., 81. Moc, 72. Beran, 88. Bohatý, 90. Hanka

Kutná Hora: Pospíšil - Benešovský, Klement, Roman, Marek, Schovanec, Bohatý, Hanka, Vavřík, Beran, Kubrycht, Šťastný, Polívka, Janoušek, Moc, Růžička

Litol: Dvořák, Svoboda, Droberjar, Šípek, Hakem, Fárka, Janík, Zich, Šimon, Pitra, Hrabánek, Lepka, Bašus, Zoubek, Řehák, Roza, Šesták

Hodnocení trenéra Dominika Lengála: Utkání v Litoli sneslo vysoké měřítko. Soupeř byl hbitý a rychlý, což nám v naší rozehrávce dělalo problém. První poločas byl vyrovnaný, ale opět jsme na tutové šance vyhráli a vedli pouze 2:1, jelikož naše spalování šanci je hrůzostrašné. Druhý poločas si soupeř šel za vyrovnáním, ale my jsme ho výborně bránili a pustili jen do jedné vyložené šance. My jsme měli samozřejmě opět mnoho šancí, kdy jsme šli vícekrát sami na bránu, trefili břevno a některé tutové šance trefili vedle. Poté, co jsme dali gól na 3:1, se soupeř psychicky složil a my se dostali ještě do šancí a nakonec vyhráli 6:1. Pro domácí je tento výsledek krutý. Samozřejmě my jsme rádi za tři body a jedeme dál na vítězné vlně.

Mladší dorost

Nemošice - Sparta Kutná Hora 3:0 (2:0)

Branky: 9. Tomáš, 42. Šťastný, 49. Zetek

Nemošice: Filípek - Zetek, Šťastný, Lukeš, Pošva, Hejhal, Petr, Matějka, Klapal, Linha, Ešpandr, Horák, Hlušička, Louda, Březina, Hurt, Fendrych, Kovačič

Kutná Hora: Pospíšil - Janoušek, Musil, Smetana, Macháček,Šťatný, Polívka, Bouma, Pištora, Zámostný, Judytka, Pešout, Langr, Kramář, Klement, Smoček, Hannich

Hodnocení trenéra Josefa Holuba: Bohužel jsme nenašli recept na holomajznu domácích. Dva góly jsme si dali vlastní, třetí byl z kategorie laciných. Víc než výsledek mě mrzí, že jsme šedesát minut nebyli schopni hrát svoji hru. Ve chvíli, kdy jsme dostali míč na zem a nekopali si ho přes hlavu, jsme domácí přehrávali a dostali se i do šancí. Ty jsme ovšem neproměnili a jedeme tak domů s prázdnou. Hráči jakoby během jednokolové pauzy zapomněli, jakou hrou se chceme prezentovat. Budeme si to muset připomenout a napravit si reputaci na domácím hřišti.

Starší žáci

Sparta Kutná Hora - SK SPARTAK Příbram 2:2 (2:2)

Branky: 23. Bohatý, 30. Lhoták – 26. Oravský, 35. Trnka

Kutná Hora: Křivohlavý Max - Král Šimon, Tvrdík, Král Milan, Brázda, Bohatý, Peroutka, Štícha, Zinzer Kryštof, Lhoták, Zinzer Jakub, Skubenych, Král Matyáš, Čáp, Holan, Zámostný

Příbram: Jirušek – Červenka, Sedláček, Zeybek, Oktábec, Hlinka, Kubát, Jílek, Oravský, Trnka, Nezník, Chrastina, Pitra, Novotný

Hodnocení trenéra Tomáše Bohatého: Plný bodový zisk z anglických dvou týdnů jsme nakonec nedotáhli. Remíza v domácím zápase je zklamáním. Asi se přece jenom dostavila únava, která nám neumožnila kvalitnější výkon. Zejména první půle nebyla příliš povedená. Šance jsme si sice vytvářeli, herně to však nebylo ono. O něco lepší druhý poločas přinesl naše další možnosti, ale vítězný gól nepřišel.

Mladší žáci

Sparta Kutná Hora - SK SPARTAK Příbram 13:0 (8:0)

Branky: 1. Šálený, 2. Kolář, 4. Sýkora (vlastní), 7. Kolář, 16. Pokrupa, 19. Pokrupa, 21. Jungwirth, 33. Zdychynec, 36. Jungwirth, 38. Kolář, 39. Šálený, 45. Kolář, 60. Pokrupa

Kutná Hora: Dusil - Šálený, Vlasák, Pokrupa, Tvrdík, Skladenko, Kolář, Zdychynec, Sýkora, Dvořák, Nevlud, Jungwirth, Hulman, Chernenko

Příbram: Vokrouhlík - Černý, Mestic, Šedivý, Sýkora, Vochoska, Havlina, Karnoš, Holec, Mestl, Piskač

Hodnocení asistenta trenéra Miroslava Šáleného: Co do výsledku jednoznačný zápas v náš prospěch. Hosté mají složený tým převážně z ročníku 2012 a bylo to znát. Myslím si, že náš herní projev měl být ale přesvědčivější.