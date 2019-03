O dramatickou koncovku se postaral především tým, od kterého se to před jarem už prakticky nečekalo. Jenže Lhota (stále ještě poslední) se může pochlubit aktuálně nejlepší formou ze všech. Výhra nad Strašecím byla šestou v řadě, stejně dlouho trvá neprůstřelnost brankáře Vošmíka.

„Naučili jsme hrát mužstvo organizovaně. Nedostáváme góly. Nedostatky určitě máme, ale ty mají naštěstí pro nás i ostatní,“ říká trenér Zdeněk Kudela k vítězné šňůře.

Až její šestý dílek celek z Kladenska přiblížil na dohled příčkám zajišťujícím záchranu. Tak špatnou měl první část sezony. Navíc nepřály ani výsledky nejbližších konkurentů.

„Každý dělá, co může. Do konce zbývá šest bodů. Jak to dopadne, nikdo neví,“ glosuje zamotanou situaci muž s bohatými zkušenostmi z profesionálního fotbalu. Když v zimě přišel klubu pomoct, sám nemohl doufat v tak reálný boj o záchranu.

Otázkou je, zda Lhotě nedojde dech. V posledních zápasech se čím dál více ozývá úzký kádr. V základu tak nastupuje šestnáctiletý dorostenec a naposledy se na hřiště dostal i jednašedesátiletý (!) Miroslav Toncar. „Na Strašecí jsme vyhráli se štěstím,“ přiznává i Kudela.

KOLAPS V DERBY MŮŽE PŘIJÍT DRAHO

Svůj podzimní stín už překročilo také Jíloviště. Druhý tým zimující na sestupové příčce posbíral sedmnáct jarních bodů.

Další ale naposledy proti Hvozdnicím nepřidal, byť vedl nad okresním rivalem po pěti minutách 2:0. Parta okolo nejlepšího střelce soutěže Lukáše Mráze šestigólovou smrští otočila.

„Čtvrtinu zápasu vládneme a pak už jen koukáme, jak nám derby utíká mezi prsty, a neumíme to zastavit,“ mohou se v Jílovišti zlobit sami na sebe.

Tým vedený už několik týdnů „krizovým manažerem“ Horstem Sieglem se tak musí snažit dál.

„Vybrali jsme si hodně špatný den v hodně nevhodnou dobu,“ tuší vedení Jíloviště, jehož jedenáctka má na závěr zřejmě nejtěžší los. Představí se ve Vykáni, která usiluje o razítko na postup, a doma s Rakovníkem. Ten je druhým nejlepším týmem jara hned po šampiónech z Brandýsa.

Stejně bodů jako Jíloviště, tedy 32, má i Mnichovo Hradiště a Beroun. Český lev – Union padl na sestupovou příčku vůbec poprvé. I když nad propastí balancoval od podzimu, zdálo se ještě nedávno, že je z nejhoršího venku. Jenže dvě poslední porážky otočily náladu o 180 stupňů.

POPLACH V BEROUNĚ

„Zatímco my jsme dvakrát ztratili, týmy dole začaly vyhrávat. Došlo na překvapivé výsledky klubů, které nebyly schopné vyhrát doma, a najednou bodovaly i venku,“ komentuje trenér Jiří Krbeček, jak se Beroun ocitl v kritické situaci.

O to víc ho pochopitelně mrzí nevydařený zápas s Tuchlovicemi, kterému Na Ostrově předem přikládali značnou důležitost a diváky zvali na volný vstup. Nyní musejí body uhrát jinde.

„Pro nás už není za pět dvanáct, ale právě odbíjí. Nezbývá nám, než dvakrát vyhrát, což bude těžké, ale ne nereálné,“ vzhlíží k zápasům v Poříčanech a v Novém Strašecí.

Bez zajímavosti určitě není fakt, že žádné z pěti nejvíce ohrožených celků už nečeká ve zbylých dvou kolech vzájemný zápas. K vidění téměř jistě budou další skalpy lépe postavených soupeřů, kterým už o nic nejde. Kolik jich ale nakonec bude?

Jak si vedou v boji o záchranu

12. Slaný (33 bodů): podzim 22, jaro 11

13. Jíloviště (32): podzim 15, jaro 17

14. Mn. Hradiště (32): podzim 16, jaro 16

15. Beroun (32): podzim 16, jaro 16

16. Lhota (31): podzim 6, jaro 25