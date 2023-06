Výsledky fotbalových týmů Sparty Kutná Hora z mistrovských zápasů o víkendu 3. - 4. června.

Z fotbalového utkání krajského přeboru Kutná Hora - Spartak Příbram | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

A tým muži

Sparta Kutná Hora - Tuchlovice 0:6 (0:3)

Branky: 8. Cabejšek, 33. Kraus, 45., 74. Baratynskyy, 54. Nosek, 87. Töth

Kutná Hora: Malý – Pleva, Wolf, Franc, Vokoun (46. M. Čáp) – M. Exner, J. Nekvinda (60. Čičatka), Strnad, Piskač (70. Šámal) – V. Němec, Lib. Křelina (42. Honc)

Tuchlovice: Skalák – Brnovják (0. Ježil), Fitko, Nosek (83. Žahour), Kárník – Cabejšek (87. Pilař), Tóth, Kubů, Sedláček (83. Suchý) – Baratynskyy, Kraus (74. Červenka)

Hodnocení sportovního ředitele týmů dospělých Miloše Maliny: Je to jako přes kopírák, snad nemá cenu ani něco hodnotit. V páté minutě nedáme šanci, v sedmé nedáme druhou. Oni udělají protiútok a po naší hrubé chybě vedou 1:0, potom přijde naše vyloučení a je po zápase. Pořád se opakují naše hrubky, kterými soupeře postavíme na nohy. Jedeme do Sedlčan a máme doma Dobříš. Chtělo to tři body a bylo jasno. Teď musíme spoléhat na to, že týmy pod námi budou prohrávat taky,

I.B třída: Naplno uspěli jen Uhlíři, lídr z Vrdů ztratil body v Semicích

B tým muži

Paběnice - Sparta Kutná Hora B/Malín 7:0 (0:3)

Branky: 2. Váňa, 13., 31. Dom. Mužátko, 36. Kracík, 76., 80. Čáp, 90. Lacman

Paběnice: T. Výborný (82. Nesládek) - Jar. Vlach, Blahník (75. Lacman), Svoboda, Kracík (74. Klepáč), Záhrobský, M. Votava, Váňa, J. Šindelář, Jak. Špičák, Dom. Mužátko (75. Sochr)

K.Hora/Malín: Petrásek (75. Kamenář) - Metlushko, Auer, Chylík, Secký, D. Bohatý, Daniel, Kolůvek (20. Berka), Franc, Barenčík, Henrich

Starší dorost

Sparta Kutná Hora - Lhota 1:0 (1:0)

Branky: 4. Stieber

Kutná Hora: Mach - Škopek, Vosáhlo, Schovanec, Vavřík (76. Bohatý), Kapounek (83. Zadražil), Stieber, Beran, Hanka, Dostál, Pustovoitov (31. Mommers, 90. Balvín)

Lhota: Chvátal - Povalač, Jedlička, Štoncner, Horáček, Čermák, Adam, Fousek, Hašek, Pašek, Horák (16. Selichar)

Hodnocení trenéra Dominika Lengála: Utkání bylo velmi vyrovnané, nám ale pomohl dobrý vstup do utkání, kde jsme po hezké akci dali ve 4. minutě gól. V prvním poločase jsme byli více na míči a vytvořili si řadu pološancí, které jsme nevyřešili do správného konce. Druhý poločas byl soupeř více na míči a my hrozili z brejků. Soupeř si nevytvořil žádnou vážnější situaci, a tak zůstaly body doma.

Půlka mužstva předvedla výkon okresní soutěže, zlobil se Junek

Mladší dorost

Sparta Kutná Hora - Lhota 5:2 (3:2)

Branky: 8.,49 Bruner, 13. Balvín, 36. Roman, 60. Vavřík

Kutná Hora: Křivohlavý - Šťastný, Pešout, Balvín, Provazník, Plívka, MArek, Bruner, Roman, Musil, Matz, Bouma, Hlavatý, Janoušek, Judytka, Hanka, Vavřík

Lhota: Horešovský - Bán, O. Nedvěd, Adamus, Hájek, Valenta, Znamenáček, A. Nedvěd, Diviš, Šulek, Ondrák, Donynets, Zámyslický, Hepner

Hodnocení trenéra Josefa Holuba: Hráli jsme, jak jsme chtěli - odzadu po zemi a rozebíhat kraje. Zaslouženě jsme se dostali do dvougólového vedení, o které jsem ale vlastní nedůsledností a bohorovností přišli. Naštěstí jsme před pauzou šli znovu do vedení a ve druhé půli vedení ještě navýšili. Spokojenost s výsledkem i snahou o hru, kterou se chceme prezentovat.

Starší žáci

Sparta Kutná Hora - AFK Sadská 1:0 (1:0)

Branky: 21. Lhoták

Kutná Hora: Křivohlavý Max - Tvrdík, Ovčačík, Janoušek, Král, Bohatý, Bouma, Peroutka, Judytka, Lhoták, Langr, Štícha, Smoček, Zámostný Jan, Smoček, Langr, Švanda, Kotrouš, Kramář

Sadská: Kvíz-Kozák, Málek, Šubrtová Zuzana, Mašek, Král, Šubrtová Barbora, Steinmetz, Poláček, Sus, Koubek, Soukup, Obrezjiv, Štefl, Vyleťal, Chalupa, Zárubová

Tyče, břevno, ale hlavně tři body. Čáslav živí naději na divizní záchranu

Hodnocení trenéra Tomáše Bohatého: Tak jsme první, no a co! Postupový mečbol jsme proměnili. Bylo to utkání rozdílných poločasů. První byl z naší strany velmi povedený. Snažili jsme se v něm získat rozhodující náskok, zbavit se tlaku z tíhy utkání a vytvořit si pohodu do další části. Hra se nám dařila, ale pouze jednogólový náskok tolik potřebné zklidnění do druhé půle nepřinesl. V té na nás dopadla tíha důležitosti zápasu, přestali jsme tvořit a začali se bát o výsledek. Ale velkou touhou a bojovností jsme hosty nepustili k obratu. Velkou měrou nám pomohla i fantastická podpora fanoušků v hledišti. Patří jim velké poděkování. Společně jsme si tak mohli užít neskutečnou radost z prvního místa a z postupu již před posledním zápasem. Kluci si tak jako překvapení mohli obléknou trička vítězů.

Mladší žáci

Sparta Kutná Hora - AFK Sadská 4:6 (2:4)

Branky: 5.Křivohlavý, 27.Šálený, 61.Křivohlavý, 66.Šálený - 13. Svoboda, 18.Chalupa, 20.Král, 23.Vyleťal, 37. Šubrtová B., 40.Vyleťal

Sparta Kutná Hora: Dusil - Čáp, Jungwirth, Šálený, Sýkora, Ostrihoň, Vlasák, Křivohlavý, Demel, Dvořák, Chernenko, Zdychynec, Mlejnek

AFK Sadská: Záruba - Poláček, Trejdl, Chalupa, Šubrtová B, Svoboda, Šubrtová Z, Vyleťal, Král, Sus, Yamborko, Barták, Košnar, Petrus

Hodnocení asistenta trenéra Miroslava Šáleného: Zápas nahoru - dolů v solidním tempu. Rychle jsme se dostali do vedení, ale hosté výsledek otočili, a zkraje druhého poločasu nám odskočili o čtyři branky. Pak jsme jen dotahovali a korigovali skóre. Celkově rozhodl větší důraz a lepší efektivita v zakončení hostujícího mužstva.