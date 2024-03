Pokud by v kádru Kácova někdo hledal nová jména, tak marně. Tým vlastně nedoznal žádných změn. „Nikdo nový nepřišel. S týmem začal trénovat po dlouhém zranění Tomáš Albrecht, ale uvidíme jak na tom bude,“ uvedl na téma možných příchodů trenér kácovského celku Michal Veliký. „A nikdo také do našeho týmu nepřišel, akorát jsme přišli o dlouhodobě zraněného Artura Paneho, který nám už chyběl část podzimu a na jaře nám bude hodně scházet,“ lituje hráčské ztráty pro jarní odvety kouč čtvrtého celku tabulky v polovině sezony. Kácov ztrácí na vedoucí Slavii Jesenici pouhých pět bodů a před jarní částí může být i při velkém počtu sestupujících v klidu.

Přípravu začali kácovští fotbalisté 2. únory a trénují střídavě doma v Kácově a na umělé trávě ve Vlašimi.

Tým má také za sebou čtyřdenní soustředění, kde došlo na ladění herní formy, vylepšení kondice i tmelení party. „Soustředění jsme měli ve Vlašimi od 21. do 25. února. Dopoledne bylo zaměřené na fyzickou přípravu, odpolední tréninky byly pro změnu zaměřené na balon. A večer došlo na stmelování kolektivu,“ culil se Veliký.

Ten se chce na jaře vyhnout stejnému problému, jako tomu bylo loni. „Nechceme dopadnout jako v loňském roce, kdy jsme ze čtvrtého místa po podzimu hráli o záchranu,“ vzpomněl si na nepříjemné chvíle kouč Kácova. „V dnešní době už je složité nutit hráče jen k zimnímu drilu, který je určitě potřeba, protože by účast na trénincích byla určitě nízká,“ má jasno. „Takže co se týče zaměření zimní přípravy, je to kombinace balonu plus fyzička,“ přidal kouč.

Pět přípravných zápasů slouží k vyladění herní formy a pohody. S Kutnou Horou Kácov prohrál 2:3, s Duklou Jižní Město 1:3, pak porazil Malešov těsně 2:1. „Ještě nás čeká utkání s Vlašimí B (10. 3.) a pak generálka s Velimí B (16. 3.),“ podotkl Veliký.

Každý trenér si od přípravných zápasů slibuje něco jiného, Michal Veliký staví výsledky na druhou kolej. „Myslím , že výsledky v přípravě jsou až na posledním místě. Už jen proto, že větší šanci dostává širší kádr. Já chci po hráčích, aby především běhali a nebáli se hrát fotbal, i když jsou třeba pod tlakem. Na druhou stranu pokud mužstvo prohraje v přípravě všechny zápasy, je to velké varování,“ uvědomuje si trenér Kácova Michal Veliký.