K mužstvu Sázavy se nově zapojil Vojtěch Šafránka z Uhelných skladů Praha. Citelnou ztrátou byl pak mohl být ale odchod Lukáše Kalivody, který si to namířil do Třech Dvorů na Kolínsku.

Vrdy chtějí dávat góly. Doplnění kádru jde pomaleji, říká Masopust

„S přípravou jsme celkem spokojeni. Hráči fungovali poměrně dobře, nějaké absence vinou zranění nebo zimní dovolené samozřejmě byly. Ale nic hrozného,“ řekl k průběhu přípravného období hrající trenér sázavského celku Pavel Chuchla.

Současné postavení v tabulce týmu podle slov kouče celkem sedí. Lepším pozicím by se ale také rozhodně nebránil. „Chtěli bychom se umístit do šestého místa nebo si ještě malinko polepšit. Záleží hlavně na zdraví hráčů, kádr není extra široký,“ přiznal hrající kormidelník šestého týmu tabulky. „Máme dlouhodobě zraněné Keltnera a Ksandra a to je nepříjemné,“ uvědomuje si před startem jarní části sezony kouč.

Tutový a ohlášený přestup se nekoná. Řepka pokračuje v Červených Janovicích

Ten už netrpělivě vyhlíží první zápas jara. „Mistráky se hrají ve větším tempu a s větším nasazením, tak hned v neděl uvidíme, jak na tom jsme. Mužstvo, myslím, nevypadá špatně,“ dodal trenér Pavel Chuchla.