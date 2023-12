Divizní fotbalisté Čáslavi znají svůj jízdní řád přípravných zápasů v zimním tréninkovém období. Čeká je šest duelů, nechybí třeba zajímaví soupeři jako sousední Kutná Hora nebo divizní Český Brod. Právě zápas s Kutnou Horou poslouží jako generálka před startem jarních odvet.

Z fotbalového utkání divize C Čáslav - Benešov | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Po dvoutýdenním prosincovém tréninkovém mezibloku, který v příštím týdnu povede již nový hlavní trenér Roman Kučera, budou v závěru roku čerpat fotbalisté Čáslavi dovolenou. Na startu zimní přípravy se pak čáslavští fotbalisté sejdou v polovině ledna. Během dvouměsíčního drilu absolvují i šest přípravných utkání, tentokrát především v domácích podmínkách. Na začátku února se Čáslavští vydají na čtyřdenní soustředění do Třeboně.

Čáslav se bude snažit v jarní části sezony napravit zpackaný podzim, kdy získala pouhých sedm bodů a v tabulce skupiny C jí patří předposlední patnáctá příčka.

Program přípravných zápasů

SO 27. ledna Čáslav – Český Brod (UMT Čáslav)

SO 3. února Čáslav – soupeř ještě není znám (UMT Třeboň)

SO 10. února Čáslav – Živanice (UMT Čáslav)

SO 17. února Čáslav – Frýdlant (UMT Čáslav)

SO 24. února Čáslav – Ždírec n. D. (UMT Čáslav)

SO 2. března Čáslav – Kutná Hora (ladit se bude podle počasí)