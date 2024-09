Okresní fotbalový svaz v Nymburce už rozhodl jasně: hrát se nebude. „Vzhledem k současnému počasí s ohledem na předpověď rozhodla STK OFS Nymburk o zrušení všech mistrovských utkání hraných 13., 14. a 15. září. Náhradní termíny stanovuje STK takto: okresní přebor muži a 3. třídy 23. a 24. listopadu, 4. třídy 9. a 10. listopadu. Pokud se ale mužstva dohodnou přes IS FAČR na jiném termínu utkání, STK takovou dohodu bezplatně schválí,“ stojí na webových stránkách nymburského svazu.

Také na Kutnohorsku se hrát nebude, svaz se rozhodl celé kolo odložit. „Zrušili jsme všechno. A také jsme stanovili náhradní termíny,“ uvedl šéf svazu Jan Ďoubal. „Utkání jsou přeložena na listopad,“ přidal Ďoubal. Náhradní termín pro okresní přebor je víkend 9. a 10. listopadu, stejně tak to bude i pro čtvrtou třídu oddělení A. Třetí třída se odehraje 23. a 24. listopadu a čtvrtá třída skupina B se bude hrát 2. a 3. listopadu.

To kolínský svaz plošně celé kolo neruší, přistupovat bude k utkáním individuálně. „Nerušili jsme zatím celé kolo, necháváme to na dohodě klubů. Pokud některé týmy hrát nebudou, mají možnost se do úterý dohodnout na náhradním termínu. Pokud se ale do tohoto termínu nedomluví, svaz jim termín nařídí,“ řekl sekretář OFS Kolín Dušan Hrabal.

Třetiligová Sparta Kolín měla hrát v sobotu dopoledne doma s Ústím nad Orlicí, zápas je také odložený. Hrát zřejmě bude divizní Český Brod na umělé trávě celku Újezd Praha.