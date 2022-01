Fotbalisté Sparty Kutná Hora, čtrnáctý celek tabulky divizní skupiny C, mají za sebou dvě přípravná utkání, to třetí měli sehrát v rámci soustředění. Nehrálo se. „Nakonec jsme to zrušili. My máme nějaké šrámy a soupeř nějaké hráče v covidu,“ prozradil důvod zrušení mače kutnohorský trenér Jan Holík.